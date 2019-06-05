Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4

На официальной странице Xiaomi Miija была определена дата выпуска фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 - 11 июня. Об этом сообщает сайт ixbt.

Эту новинку ожидали долгое время, прежде всего, из-за анонсируемых новых функций.

Надписи на картинке акцентируют внимание на новых возможностях фитнес-браслета: интегрированной голосовой помощнице и цветном экране. Сопровождающий картинку текст говорит о том, что устройство получит массу новых функций, но при этом останется недорогим. Также известно, что новая версия фитнес-браслета поддерживает Bluetooth 5.0 и получил аккумулятор повышенной до 135 мА·ч емкости. Кроме того, у фитнес-браслета по-прежнему будет версия с NFC.

Новый фитнес-браслет будет выглядеть так. Фото: ixbt.com

Интересно, что уже на следующий день после премьеры Mi Band 4 компания проведет другой не менее важный анонс – будут представлены смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro. По данным официальной страницы Xiaomi в Twitter эти модели представят широкой публике 12 июня.

Фитнесс-браслет - удобный гаджет, который носят на руке, предназначенный в первую очередь, для отслеживания физической активности пользователя - шагов, дистанции бега, фаз сна.

Напомним, что в феврале Xiaomi представил новый смартфон Xiaomi Mi 9.