подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
05 июня 2019, среда, 06:31 83
Технологии 2019-06-05T06:31:02+03:00
Українські Новини
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4

Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4

Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay

На официальной странице Xiaomi Miija была определена дата выпуска фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 - 11 июня. Об этом сообщает сайт ixbt.

Эту новинку ожидали долгое время, прежде всего, из-за анонсируемых новых функций.

Надписи на картинке акцентируют внимание на новых возможностях фитнес-браслета: интегрированной голосовой помощнице и цветном экране. Сопровождающий картинку текст говорит о том, что устройство получит массу новых функций, но при этом останется недорогим. Также известно, что новая версия фитнес-браслета поддерживает Bluetooth 5.0 и получил аккумулятор повышенной до 135 мА·ч емкости. Кроме того, у фитнес-браслета по-прежнему будет версия с NFC.

Новый фитнес-браслет будет выглядеть так. Фото: ixbt.comНовый фитнес-браслет будет выглядеть так. Фото: ixbt.com

Интересно, что уже на следующий день после премьеры Mi Band 4 компания проведет другой не менее важный анонс – будут представлены смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro. По данным официальной страницы Xiaomi в Twitter эти модели представят широкой публике 12 июня.

Фитнесс-браслет - удобный гаджет, который носят на руке, предназначенный в первую очередь, для отслеживания физической активности пользователя - шагов, дистанции бега, фаз сна.

Напомним, что в феврале Xiaomi представил новый смартфон Xiaomi Mi 9.

Больше новостей о: Технологии Цифровые технологии Премьера Новинка Xiaomi Mi Band 4 фитнес-браслет

Архив
Новости
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Украина попала в эпицентр жары и гроз со шквалами: синоптик дала прогноз и советы на среду 06:00 Карта
НБУ обвалил гривну в среду: курс иностранных валют 5 июня 05:59
Зеленский и Юнкер заинтересованы провести саммит "Украина-ЕС" 8 июля в Киеве 23:55
Видео дня: Новый друг лучше старого - Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе 23:23
больше новостей
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 18:43
Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org
Мимо Земли пролетел двойной астероид 20:29
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Зеленский провел брифинг без 50 журналистов, ожидавших в очереди 15:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok