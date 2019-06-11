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11 червня 2019, вівторок, 17:42 18
Світ 2019-06-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
Журналіста "Медузи" Голунова звільнили в зв'язку з недоведеністю вини

Журналіста "Медузи" Голунова звільнили в зв'язку з недоведеністю вини

Журналіст Іван Голунов. Фото:
Журналіст Іван Голунов. Фото: "Медуза"

Кримінальну справу спеціального кореспондента російського видання "Медуза" Івана Голунова припинено, оголосив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, повідомляє "Медуза".

Справа припинена у зв'язку з недоведеністю вини. Іван Голунов буде звільнений з-під домашнього арешту до кінця дня вівторка, 11 червня, заявив міністр.

Як повідомляє "Російська служба BBC", Колокольцев заявив, що співробітники, які займалися справою Голунова, відсторонені, а голову УВС по ЗАТ, де було порушено справу, і начальника управління по боротьбі з наркотиками управління МВС по Москві вирішено звільнити. Клопотання про їх звільнення з посади направлено президенту РФ Володимиру Путіну.

"В результаті проведення комплексної біологічної, дактилоскопічної, криміналістичної та генетичної експертиз прийнято рішення про припинення кримінального переслідування громадянина Голунова, зняття з нього звинувачень через відсутність доказів його причетності до скоєння злочину", - сказав міністр.

Матеріали внутрішнього розслідування, проведеного по справі Голунова підрозділом власної безпеки МВС, передані в Слідчий комітет Росії, додав міністр.

Журналіст Іван Голунов був затриманий 6 червня в центрі Москви. У поліції заявили, що при обшуку у нього знайшли п'ять пакетів з мефедроном, а при обшуку будинку - більше п'яти грамів кокаїну та електронні ваги. У суботу Никулінський суд Москви відправив Голунова під домашній арешт за звинуваченням у замаху на збут наркотиків у великому розмірі.

Затримання журналіста викликало широке громадське обурення - за Івана Голунова заступилися не лише колеги, в тому числі з федеральних телеканалів, але і політики і артисти.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії три провідних ділових видання вийшли з однаковими обкладинками на підтримку Голунова.

Також невідомий вночі розгромив редакцію російського видання "Сноб", знищивши комп'ютери.

Раніше головного редактора "Медузи" усунули за домагання на корпоративі.

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