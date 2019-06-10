Неизвестный ночью разгромил редакцию российского издания "Сноб", уничтожив компьютеры

Редакцию российского оппозиционного издания "Сноб" полностью разгромил неизвестный в ночь с 9 на 10 июня.

Об этом в Telegram-канале "Проект Сноб" сообщила главный редактор Ксения Чудинова.

"Сегодня в офис проекта "Сноб" влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист", - рассказала Чудинова.

Она добавила, что ущерб оценить пока нельзя из-за невозможности попасть в редакцию.

В комментарии "МБХ Медиа" Чудинова отметила, что влезли также к соседям проекта.

"Влезли к нашим соседям и заодно к нам - офис полностью разгромлен", - сказала она.

Также главный редактор уточнила "Дождю", что в редакцию и соседний офис ворвался мужчина.

Сам "Сноб" сообщает, что он разбил стеклянную дверь и целенаправленно сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac. Только после этого он спустился этажом ниже и разгромил офис сторонней компании. Сейчас следователи ищут отпечатки пальцев и отсматривают видео с камер наблюдения.

Разгром "Сноба". Фото: "Сноб"/Facebook

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