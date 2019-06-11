Суд знову відмовився зняти арешт з рахунків дружини Арбузова

Печерський районний суд Києва знову відмовився зняти арешт з банківських рахунків дружини колишнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Сергія Арбузова Ірини.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nТаке рішення суд ухвалив 28 травня.\r\nСлідчий суддя встановив, що слідчим відділом управління особливо важливими справами Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Національного банку Сергія Арбузова в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.\r\nПостановами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 24 листопада 2014 і від 30 травня 2014 було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на видаткову частину відкритих на ім'я дружини Арбузова рахунків в АТ "Укрексімбанк", ПАТ "Укрбізнесбанк"; в ПАТ "ВБР", у ВАТ "Ощадбанк".\r\nПредставник дружини Арбузова подав до суду скаргу про скасування арешту, накладеного на банківські рахунки, проте суд відмовив у її задоволенні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд відмовився зняти арешт з банківських рахунків соратника Януковича Арбузова.\r\nРаніше Апеляційний суд зняв арешт з двох квартир дружини Арбузова. Також суд зняв арешт з 2 земділянок і будинку батька Арбузова.