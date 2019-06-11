Суд знову відмовився зняти арешт з рахунків дружини Арбузова

Печерський районний суд Києва знову відмовився зняти арешт з банківських рахунків дружини колишнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Сергія Арбузова Ірини.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Таке рішення суд ухвалив 28 травня.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом управління особливо важливими справами Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Національного банку Сергія Арбузова в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Постановами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 24 листопада 2014 і від 30 травня 2014 було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на видаткову частину відкритих на ім'я дружини Арбузова рахунків в АТ "Укрексімбанк", ПАТ "Укрбізнесбанк"; в ПАТ "ВБР", у ВАТ "Ощадбанк".

Представник дружини Арбузова подав до суду скаргу про скасування арешту, накладеного на банківські рахунки, проте суд відмовив у її задоволенні.

Як повідомляли Українські Новини, суд відмовився зняти арешт з банківських рахунків соратника Януковича Арбузова.

Раніше Апеляційний суд зняв арешт з двох квартир дружини Арбузова. Також суд зняв арешт з 2 земділянок і будинку батька Арбузова.