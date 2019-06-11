підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 15:25 24
Силові структури 2019-06-11T15:34:11+03:00
Українські Новини
Російському гітаристу заборонили в'їзд в Україну і відправили зворотним рейсом

Російському гітаристу заборонили в'їзд в Україну і відправили зворотним рейсом

Українські прикордонники заборонили в'їзд на три роки гітаристу російського гурту "Бахит-компот".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Державної прикордонної служби.

"За результатами перевірки в пункті пропуску "Жуляни" пасажирів, які прибули із Мінська, встановлено, що громадянин РФ у 2016 році здійснив в’їзд на ТОТУ  (м. Донецьк) та виїзд з неї без отримання відповідного дозволу та поза КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТУ")", - йдеться у ньому.

Зазначається, що за рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", громадянину Росії 1973 року народження, гітаристу гурту "Бахит-компот", заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Наразі громадянина РФ повернуто зворотним рейсом.

За інформацією "Української правди", у повідомленні йдеться про гітариста Яна Комарницького.

Загалом з початку року співробітники Державної прикордонної служби під час в’їзду в Україну відмовили у перетинанні державного кордону та повернули зворотно 20 діячів культури та мистецтва РФ, які порушили українське законодавство.

Нагадаємо, раніше скандальному російському дизайнерові Лебедєву також не дозволили в'їзд в Україну.

Також України не допустили російського журналіста з канадського ТБ.

 
Архів
Новини
Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій 16:18
Кличко показав відео, як будують новий дитсадок у Дарницькому районі Києва 16:17
Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка 16:03
У Дніпрі евакуювали тисячи людей з 128 об'єктів 15:39
Парубій не передав Конституційному суду список депутатів коаліції 15:33
більше новин
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
У травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла" 18:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok