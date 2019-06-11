Російському гітаристу заборонили в'їзд в Україну і відправили зворотним рейсом

Українські прикордонники заборонили в'їзд на три роки гітаристу російського гурту "Бахит-компот".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Державної прикордонної служби.

"За результатами перевірки в пункті пропуску "Жуляни" пасажирів, які прибули із Мінська, встановлено, що громадянин РФ у 2016 році здійснив в’їзд на ТОТУ (м. Донецьк) та виїзд з неї без отримання відповідного дозволу та поза КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТУ")", - йдеться у ньому.

Зазначається, що за рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", громадянину Росії 1973 року народження, гітаристу гурту "Бахит-компот", заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Наразі громадянина РФ повернуто зворотним рейсом.

За інформацією "Української правди", у повідомленні йдеться про гітариста Яна Комарницького.

Загалом з початку року співробітники Державної прикордонної служби під час в’їзду в Україну відмовили у перетинанні державного кордону та повернули зворотно 20 діячів культури та мистецтва РФ, які порушили українське законодавство.

Нагадаємо, раніше скандальному російському дизайнерові Лебедєву також не дозволили в'їзд в Україну.

Також України не допустили російського журналіста з канадського ТБ.