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12 червня 2019, середа, 06:00 12 Карта
Життя 2019-06-12T07:15:02+03:00
Українські Новини
Спекотний фронт не хоче йти: синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в аномальну задуху

Спекотний фронт не хоче йти: синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в аномальну задуху

Спека. Фото: moydom.media
Спека. Фото: moydom.media

У середу, 12 червня спека в Україні посилиться, що підсилюється відсутністю дощів на більшій частині країни. Виною всьому - спекотний фронт з півдня, який протримається ще кілька днів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в соцмережі Facebook.

Денна температура повітря, за її словами, становитиме + 30 + 35 градусів, у західних областях + 29 + 32 градуси.

"Найближчої ночі можна дихати, гуляти і весело бити комарів - в Україні + 17 + 23 градуси", - написала вона.

За словами Діденко, окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та в Вінницькій області.

У східних областях, південній частині та в більшості Центру - сухо, ясно, жарко, пожежна небезпека.

У Києві в середу буде спека, + 30 + 33 градуси, істотних опадів не очікується.

Далі - знову спека, домінувати буде сухе повітря.

"Рухайтеся повільно, ретельно мийте себе і фрукти, забудьте на час про сирі суші, стихійні свіжу рибу, нехай живуть компоти, вода, морозиво, кабачки, льон, бавовна, шовк, батист, потроїти місця з свіжою водою для кота, захищати дітей і квіти від прямого сонця", - порекомендувала Діденко українцям.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху.

Тим часом робочий тиждень в Україні почалася з спеки і гроз з градами.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, у середу в Україні буде +35.

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