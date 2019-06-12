Спекотний фронт не хоче йти: синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в аномальну задуху

У середу, 12 червня спека в Україні посилиться, що підсилюється відсутністю дощів на більшій частині країни. Виною всьому - спекотний фронт з півдня, який протримається ще кілька днів.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в соцмережі Facebook.\r\nДенна температура повітря, за її словами, становитиме + 30 + 35 градусів, у західних областях + 29 + 32 градуси.\r\n"Найближчої ночі можна дихати, гуляти і весело бити комарів - в Україні + 17 + 23 градуси", - написала вона.\r\nЗа словами Діденко, окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та в Вінницькій області.\r\nУ східних областях, південній частині та в більшості Центру - сухо, ясно, жарко, пожежна небезпека.\r\nУ Києві в середу буде спека, + 30 + 33 градуси, істотних опадів не очікується.\r\nДалі - знову спека, домінувати буде сухе повітря.\r\n"Рухайтеся повільно, ретельно мийте себе і фрукти, забудьте на час про сирі суші, стихійні свіжу рибу, нехай живуть компоти, вода, морозиво, кабачки, льон, бавовна, шовк, батист, потроїти місця з свіжою водою для кота, захищати дітей і квіти від прямого сонця", - порекомендувала Діденко українцям.\r\nКарти: Наталя Діденко\/Facebook \r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху.\r\nТим часом робочий тиждень в Україні почалася з спеки і гроз з градами.\r\nЗгідно з прогнозом Гідрометцентру, у середу в Україні буде +35.