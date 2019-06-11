У Греції призначили дострокові парламентські вибори

Президент Греції Прокопіс Павлопулос на зустрічі з прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом в понеділок погодився з його пропозицією провести позачергові загальні вибори 7 тюлю. Про це повідомляє "Катімеріні".

За даними видання, пропозиція про проведення дострокових парламентських виборів Ціпрас пов'язав з ураженням його партії СІРІЗА на виборах в Європейський парламент.

"Я маю підстави вважати, що це може становити загрозу для національної економіки", - сказав Ціпрас журналістам перед зустріччю з Павлопулосом.

Раніше Ципрас вже виступав з пропозицією провести вибори 7 липня. При цьому він буде виконувати обов'язки глави уряду до формування нового кабінету.

Як повідомляли Українські Новини, Греція в 2001 році стала членом єврозони з-за сфальсифікованих даних про економічні показники країни, які вона надала Евростату.