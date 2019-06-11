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11 червня 2019, вівторок, 08:45 17
Спорт 2019-06-11T09:21:12+03:00
Українські Новини
Україна обіграла Люксембург у Львові: відео голу

Україна обіграла Люксембург у Львові: відео голу

У матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Україна провела зустріч з Люксембургом. Закінчився поєдинок перемогою української команди з рахунком 1:0.

На 6-й хвилині Яремчук відкрив рахунок, асистував йому Малиновський.

Збірна України продовжує лідирувати в групі з 10 очками після чотирьох матчів.

Як повідомляли Українські Новини, збірна України зіграла внічию зі збірною Португалії.

Крім того, відбірковий футбольний матч до Євро-2020 між Люксембургом та Національною командою України закінчився з рахунком 2-1.

 

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Україна-Люксембург. Фото: footboom.com.
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