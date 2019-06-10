У Сумській області суддю затримали за підозрою в отриманні $4 тис. хабара

Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали суддю Господарського суду Сумської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 4 тис. доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, суддя зажадала й отримала гроші в обмін на прийняття рішення у господарській справі в інтересах підприємця, який звернувся до суду через порушення прав однією з сільських рад Сумської області в земельному питанні.

Зараз вирішується питання про повідомлення судді про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі суддю підозрюють у хабарництві за виправдання директора великої компанії.

Раніше суддю Малиновського райсуду Одеси спіймали на отриманні $2,5 тис. хабара.