Зеленський використовує методи режиму Порошенка, - Бойко відповів на погрози Мендель покарати його за переговори з РФ

Керівництво об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" вважає, що влада Президента Володимира Зеленського використовує методи колишнього Президента Петра Порошенка для кримінального переслідування лідера "Опозиційною платформи - За життя" Юрія Бойка і члена політради партії Віктора Медведчука.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті партії, передають Українські Новини.

"Заклики притягнути до кримінальної відповідальності лідерів опозиційної партії, що користується великою підтримкою громадян, напередодні виборів свідчать про те, що нова влада нічим не відрізняється від злочинного режиму Порошенка і використовує ті ж самі брудні методи тиску на правоохоронні органи з метою забезпечити виконання свого політичного замовлення", - сказано в повідомленні.

Партія також вважає, що влада висуває юридично необгрунтовані обвинувачення і заводить надмірно багато кримінальних справ.

Крім того, представники "Опозиційною платформи" мають намір продовжувати вести переговори з керівництвом Росії, а також із маріонетковим "керівництвом" в ОРДЛО заради відновлення економічних відносин і припинення бойових дій.

Нагадаємо, що така заява Юрія Бойка стала реакцією на слова прес-секретаря Президента Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що вона здивована відкриттям ГПУ кримінальних проваджень за фактом підготовки до фінансування тероризму та державної зради через заяви глави держави і колишнього Президента, представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна, ОБСЄ, Росія) Леоніда Кучми, однак не були відкриті виробництва через відвідування Росії лідером Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойко та членом політради партії "За життя" Віктором Медведчуком.

Тим часом, Служба безпеки України проводить досудове розслідування відвідування Росії Бойком і Медведчуком.