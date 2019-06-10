Семерак у травні отримав надбанку розміром з оклад

Заробітна плата міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за травень становить 43,6 тис. гривень, його заступників - від 33,1 тис. до 41,7 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства екології та природних ресурсів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Семераку у травні, становить 43 626 гривень, з яких 16 000 гривень - посадовий оклад, 8 000 гривень - надбавка за вислугу років, 16 000 гривень - надбавка за інтенсивність праці 3 200 гривень - доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, 426 гривень - індексація.

Зарплата заступників міністра Віктора Вакараша становить 41,7 тис. гривень, Миколи Кузьо - 38 тис. гривень, Василя Полуйка - 33,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата міністра екології в 2,5 рази перевищила його оклад у квітні.

Семерак за березень отримав майже 30 тисяч гривень надбавок до зарплати.

Тим часом Семерак задекларував лише зарплату, а його дружина - 1,3 млн від підприємницької діяльності.

На банківських рахунках міністра розміщено 409 545 гривень, у дружини - 205 627 гривень, у сина - 37 186 гривень.