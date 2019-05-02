Семерак за март получил почти 30 тысяч гривен надбавок к зарплате

Заработная плата министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за март составила 43,6 тыс. гривен, его заместителей - от 34,8 тыс. до 47,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства экологии и природных ресурсов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Семераку в марте, составила 43 626 гривен, из которых 16 000 гривен - должностной оклад, 8 000 гривен - надбавка за выслугу лет, 16 000 гривен - надбавка за интенсивность труда, 3 200 гривен - доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, 426 гривен - индексация.

Зарплата заместителей министра Виктора Вакараша составила 47,3 тыс. гривен, Николая Кузьо - 44,7 тыс. гривен, Василия Полуйко - 34,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Семерак задекларировал 517,5 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Также Семерак потратил почти 340 тыс. гривен на командировки за границу в 2018.

Тем временем жена министра Семерака за год получила в три раза больше прибыли, чем ее муж.