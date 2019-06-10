Вчені назвали 3 простих кроки, за допомогою яких "сови" зможуть стати "жайворонками"

Після того, як вчені з'ясували, що у "сов", які працюють вранці, збільшується ризик смерті, нове дослідження показало, що "сови" можуть поліпшити своє здоров'я і самопочуття, змінивши свій циркадний ритм - так звані біологічні годинники - за допомогою декількох простих кроків. Відкриття зробили дослідники з Австралії і Великобританії, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nВони вивчали людей, які засипають за північ, але довго сплять вранці, так званих "сов".\r\nВиявилося, що змінити циркадний ритм можна, якщо лягати спати щодня в один і той же час, уникати кофеїну і сидіти вранці на сонці.\r\nДослідники говорять, що їхні поради можуть здатися очевидними, але, якщо їм слідувати, вони можуть допомогти багатьом людям.\r\nУ всіх є свій біологічний годинник, і вони налаштовані на схід і захід сонця. Саме тому ми спимо ночами.\r\nАле у деяких цей годинник як би відстає.\r\nТак звані "жайворонки" прокидаються рано, але стають надзвичайно сонливими ввечері. З "совами" же все навпаки - вони вважають за краще лягати спати пізно вночі, але їм важко вставати вранці.\r\n"Совам" в результаті часто складно пристосуватися до сучасного життя, оскільки більшість людей працюють з дев'яти до п'яти і їм доводиться прокидатися за багато годин до того, як їх організм готовий до пробудження.\r\nВсе це, як показують численні дослідження, в результаті позначається на стані здоров'я "сов".\r\nВчені вивчили поведінку 21 "екстремальних" сов", які в середньому лягали спати лише о 2:30 ночі і не прокидалися раніше десятої ранку.\r\nЇм було наказано:\r\n\r\nПрокидатися на дві або три години раніше звичайного і проводити якомога більше часу на вулиці під ранковим сонцем\r\nСнідати якомога раніше\r\nЗайматися фізичними вправами тільки вранці\r\nОбідати в один і той же час кожен день і нічого не їсти после 19:00\r\nВідмовитися від кофеїну після 15:00\r\nНе дрімати после 16:00\r\nЛягати в ліжко на дві або три години раніше звичайного і зменшувати освітленість вечорами\r\nКожен день лягати спати і вставати в один і той же час\r\n\r\nПісля трьох тижнів такого режиму біологічний годинник цих людей змістився на дві години, кажуть дослідники Бірмінгемського університету, Університету Суррея та Університету Монаша в Австралії.\r\nРезультати дослідження, опубліковані в журналі Sleep Medicine, вказують, що учасники експерименту спали не менше, аніж раніше.Учасники також повідомляють, що їм рідше хотілося спати протягом дня або вранці, що у них знизився рівень стресу і депресії. Одночасно у них підвищилася швидкість реакції.\r\n"Простий щоденний режим може допомогти "совам" перемкнути свій біологічний годинник і поліпшити як своє фізичне, так і психічне здоров'я. Недолік сну і порушення циркадного ритму можуть негативно позначитися на самопочутті людини, а також збільшують ризик серцево-судинних захворювань або виникнення раку і діабету", - говорить професор Дебра Скін з Університету Суррея.\r\nНа "налаштування" біологічного годинника впливає світло, і дослідники радять "совам" обмежувати джерела штучного освітлення вечорами.\r\nВажливий також регулярний режим сну. Якщо протягом тривалого часу люди засинають і встають у різний час доби, це може "збити налаштування" біологічного годинника.\r\nРезультати дослідження можуть здатися очевидними, але вчені не знали, як відреагують на новий режим учасники, що все життя лягали спати пізно.\r\nЗа словами дослідників, важливо зрозуміти, що значній частині населення можна допомогти, не вдаючись до надзвичайних заходів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вчені визначили, що мозок у "сов" працює так само добре, як у "жайворонків", але вони страждають від режиму суспільства. Також тренер зі сну дав 8 порад, як витрачати мінімум часу на сон і висипатися.\r\nТим часом Супрун розповіла про шкоду недосипу і дала 4 поради, як заснути швидко і легко.