Вчені назвали 3 простих кроки, за допомогою яких "сови" зможуть стати "жайворонками"

Після того, як вчені з'ясували, що у "сов", які працюють вранці, збільшується ризик смерті, нове дослідження показало, що "сови" можуть поліпшити своє здоров'я і самопочуття, змінивши свій циркадний ритм - так звані біологічні годинники - за допомогою декількох простих кроків. Відкриття зробили дослідники з Австралії і Великобританії, повідомляє "Російська служба BBC".

Вони вивчали людей, які засипають за північ, але довго сплять вранці, так званих "сов".

Виявилося, що змінити циркадний ритм можна, якщо лягати спати щодня в один і той же час, уникати кофеїну і сидіти вранці на сонці.

Дослідники говорять, що їхні поради можуть здатися очевидними, але, якщо їм слідувати, вони можуть допомогти багатьом людям.

У всіх є свій біологічний годинник, і вони налаштовані на схід і захід сонця. Саме тому ми спимо ночами.

Але у деяких цей годинник як би відстає.

Так звані "жайворонки" прокидаються рано, але стають надзвичайно сонливими ввечері. З "совами" же все навпаки - вони вважають за краще лягати спати пізно вночі, але їм важко вставати вранці.

"Совам" в результаті часто складно пристосуватися до сучасного життя, оскільки більшість людей працюють з дев'яти до п'яти і їм доводиться прокидатися за багато годин до того, як їх організм готовий до пробудження.

Все це, як показують численні дослідження, в результаті позначається на стані здоров'я "сов".

Вчені вивчили поведінку 21 "екстремальних" сов", які в середньому лягали спати лише о 2:30 ночі і не прокидалися раніше десятої ранку.

Їм було наказано:

Прокидатися на дві або три години раніше звичайного і проводити якомога більше часу на вулиці під ранковим сонцем

Снідати якомога раніше

Займатися фізичними вправами тільки вранці

Обідати в один і той же час кожен день і нічого не їсти после 19:00

Відмовитися від кофеїну після 15:00

Не дрімати после 16:00

Лягати в ліжко на дві або три години раніше звичайного і зменшувати освітленість вечорами

Кожен день лягати спати і вставати в один і той же час

Після трьох тижнів такого режиму біологічний годинник цих людей змістився на дві години, кажуть дослідники Бірмінгемського університету, Університету Суррея та Університету Монаша в Австралії.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Sleep Medicine, вказують, що учасники експерименту спали не менше, аніж раніше.

Учасники також повідомляють, що їм рідше хотілося спати протягом дня або вранці, що у них знизився рівень стресу і депресії. Одночасно у них підвищилася швидкість реакції.

"Простий щоденний режим може допомогти "совам" перемкнути свій біологічний годинник і поліпшити як своє фізичне, так і психічне здоров'я. Недолік сну і порушення циркадного ритму можуть негативно позначитися на самопочутті людини, а також збільшують ризик серцево-судинних захворювань або виникнення раку і діабету", - говорить професор Дебра Скін з Університету Суррея.

На "налаштування" біологічного годинника впливає світло, і дослідники радять "совам" обмежувати джерела штучного освітлення вечорами.

Важливий також регулярний режим сну. Якщо протягом тривалого часу люди засинають і встають у різний час доби, це може "збити налаштування" біологічного годинника.

Результати дослідження можуть здатися очевидними, але вчені не знали, як відреагують на новий режим учасники, що все життя лягали спати пізно.

За словами дослідників, важливо зрозуміти, що значній частині населення можна допомогти, не вдаючись до надзвичайних заходів.

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