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10 червня 2019, понеділок, 17:51 12
Економіка 2019-06-10T19:00:03+03:00
Українські Новини
Трьом українським туроператорам анулювали ліцензії

Трьом українським туроператорам анулювали ліцензії

Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило, що анулювало ліцензії туристичним операторам ТОВ "Мережа агенцій "Гарячі тури" (Харків), приватному підприємству "Лакі-тур" (Київ) і ПП "Діоніс-Прага-Україна" (Київ).

Про це написав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Троє туроператорів залишилися без своїх ліцензій через ігнорування, затверджених урядом, умов", - написав він.

За словами Титарчука, департамент туризму і курортів Мінекономіки провів 13 перевірок, з яких 3 позапланові.

Крім зазначених компаній, ще 7 операторів отримали розпорядження про усунення порушень.

Наголошується, що порушення в основному стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу роботи у сфері туризму, не надані статистичні звіти, відсутні оновлені дані (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів зобов'язав туроператорів повідомляти про затримки рейсів більше 4 годин.

У вересні Кабмін дозволив Мінекономіки проводити планові перевірки туроператорів в 2018 році.

Раніше Мінінфраструктури планувало обмежити термін використання літаків в Україні до 20 років, однак передумав через прохань авіакомпаній.

Це пов'язано з тим, що минулого літа в Тунісі близько 300 туристів не могли вилетіти до України, а близько 800 українських туристів "застряли" у Тунісі.

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