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10 червня 2019, понеділок, 17:09 100
Політика 2019-06-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Коболєва помітили з новою супутницею на терасі одного з київських ресторанів

Коболєва помітили з новою супутницею на терасі одного з київських ресторанів

Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.
Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.

Голову НАК "Нафтогаз" 40-річного Андрія Коболєва на вихідних помітили на літній терасі одного із закладів Києва, повідомляє "Страна".

Коболєв разом зі своєю супутницею відвідали ресторан "Прага" з великою верандою на воді в районі ВДНГ, який популярний серед спортсменів і знаменитостей.

Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.

Коболєв і його подруга замовили по салату, а з напоїв обрали рожеве шампанське. Відзначається, що у "Празі", найдешевша пляшка такого коштує 3 800 гривень, а салати стартують від 182 гривень за страву з овочів з сиром фета, при цьому за салат з вугром і авокадо доведеться заплатити 397 гривень.

Пара провела на терасі близько двох годин, вони трапезували і вели бесіду.

Як розповів виданню персонал одного з ресторанів, де часто з'являється чиновник - він хороший клієнт і залишає щедрі чайові.

Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.

Коболєв неодружений. У 2017 році він розлучився зі своєю дружиною Зоряною, від шлюбу з якою у нього є троє дітей. Разом Андрій і Зоряна прожили близько 14 років.

Колишня дружина Коболєва Зоряна. Фото: FacebookКолишня дружина Коболєва Зоряна. Фото: Facebook

Як повідомляли Українські Новини, серед нависокооплачуваніших керівників держкомпаній на першому місці Коболєв. Також "Нафтогаз" засекретив новий контракт Коболєва з великою зарплатою.

Тим часом суд скасував накладений на Коболєва штраф ДФС у 1,4 млрд гривень, а Кабмін зняв з порядку денного питання про звільнення Коболєва.

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