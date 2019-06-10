"Чілдрен Кінофест" оголосив переможців

В Україні завершився 6-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест". Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

Вже другий рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка – цього року переможцем за підсумками глядацького голосування стала анімаційна пригодницька стрічка "Викрадена принцеса" Олега Маламужа. У конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми, найкращою роботою визнано "Лісову школу" Анни Зусмановської з Кривого Рогу.

9 червня на церемонії закриття фестивалю у столичному кінотеатрі "Київська Русь" було оголошено переможців міжнародного конкурсу. Фаворит глядацького журі, "Викрадена принцеса" про часи Київської Русі, набрала 4,79 балів з 5. Друге місце посів естонський фільм "Ліс примарної сови" з 4,75 балами. Третє місце дісталося стрічці виробництва Великої Британії "Зоопарк", яка вийде в український прокат 11 липня. Вона отримала 4,64 бали. Традиційно фільм-переможець був визначений шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримував бюлетень, за допомогою якого оцінював побачену картину.

На закритті "Чілдрен Кінофесту – 2019" було показано володаря Гран-прі минулого року, українську фентезі-стрічку "Сторожова застава".

В рамках фестивалю вже втретє відбувся конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 160 заявок з усієї України, серед яких обрали 10 фіналістів – їх роботи показали 8 червня в усіх містах проведення фестивалю. Юних режисерів було запрошено до Києва, де вони особисто представили фільми. Переможця визначило професійне журі у складі акторки Ірми Вітовської–Ванци, режисерки Марини Степанської та режисера Аркадія Непиталюка. На церемонії закриття фестивалю відбулося нагородження: звання Найкращого українського дитячого фільму року та нагороду у розмірі 20 000 грн отримала робота "Лісова школа" 8-річної Анни Зусмановської з Кривого Рогу про булінг. Найкращими стрічками у категоріях 7-10 та 11-14 років стали фільми "Одна історія з життя кота" (реж. Валерій Бородай, Полтава) та "Я подарую тобі море" (реж. Ліза Кузнецова, Маріуполь). Переможці у цих категоріях отримали по 5 000 грн. Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів у всіх містах проведення фестивалю, та нагороду у розмірі 10 000 грн. отримала стрічка "Ти чуєш?" 11-річного Ярослава Багно з Кременчука.

"Чілдрен Кінофест" відбувся з 31 травня по 9 червня у 24 містах України. Частина квитків на покази були передані юним глядачам із соціально незахищених верств населення: дітям з особливими потребами, сиротам і потерпілим від конфлікту на сході України. У міжнародному конкурсі взяли участь сім європейських картин.

Нагадаємо, раніше сімейним фільмом виробництва Ірландії і Великобританії "Зоопарк" і стрічкою Чарлі Чапліна "Цирк" відкрився "Чилдрен Кінофест".