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10 червня 2019, понеділок, 14:38 23
Зовнішня політика 2019-06-10T16:30:03+03:00
Українські Новини
Росія підняла військову авіацію над Чорним морем через навчання НАТО

Росія підняла військову авіацію над Чорним морем через навчання НАТО

Росія за допомогою літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 проконтролює повітряну обстановку над Чорним морем на тлі масштабних навчань НАТО, які проходять на території низки причорноморських країн Східної Європи. До цього НАТО погодило комплекс заходів із посилення безпеки в чорноморському регіоні.

Про це повідомляє ТАСС

"Літаки дальнього радіолокаційного виявлення (АВАКС) А-50 ВКЗ Росії здійснили переліт на один з оперативних аеродромів, дислокованих в Краснодарському краї. Після дозаправки паливом екіпажі А-50 приступили до виконання завдань з контролю радіолокаційної обстановки у повітряному просторі в зоні кордону РФ над чорноморським узбережжям Криму і Кубані. Польоти авіації ВКЗ Росії проводяться на тлі масштабних навчань НАТО, які проходять на території низки причорноморських держав Східної Європи", - сказав журналістам начальник прес-служби Південного військового округу (ЮВО) Вадим Астаф'єв.

За його словами, у повітряному просторі над нейтральними водами Чорного моря супровід літаки АВАКС А-50 ВКЗ Росії забезпечують винищувачі Су-27СМ3 об'єднання ВПС і ППО ЮВО. "Контроль обстановки повітряними засобами дальнього виявлення дозволить не допустити можливих інцидентів з участю цивільних кораблів та повітряних суден, які можуть випадково виявитися в зоні навчань збройних сил країн НАТО", - зазначив начальник прес-служби.

За ініціативою НАТО в травні-червні на території Болгарії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії та Північної Македонії проходить серія багатонаціональних і національних навчань, які пов'язані між собою - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 і Swift Response - 2019. У них візьмуть участь військовослужбовці Болгарії, США, Великобританії, України, Греції, Північній Македонії, Канади та Італії, всього - до 6 тис. осіб. Мета навчань - удосконалення оперативних спроможностей та сумісності підрозділів.

Як повідомляли Українські Новини, в НАТО хочуть розширити військову підтримку України.

Раніше Петро Порошенко затвердив річну нацпрограму співпраці з НАТО.

Раніше в Чорному морі також проходили масштабні спільні навчання ВМС І НАТО.

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