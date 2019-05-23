В НАТО хочуть розширити військову підтримку України

Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс заявив, що військова підтримка України буде розширена. Про це він повідомив під час прес-конференції, пише 24 канал.

Так, за словами Уолтерса, мова йде про продовження навчання військ і про розширене співробітництво з метою захисту території України.

"Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильну співпрацю у сфері навчання, яка у нас була в останні роки", - заявив він.

Крім того, голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч з колишнім головою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженко, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс підтвердив екс-главу Генштабу ЗСУ розташування до подальшої підтримки України в оборонній сфері.

Генерал Військово-повітряних сил США Тод Уолтерс став новим головнокомандувачем НАТО в Європі 3 травня. До цього він був головнокомандувачем ВПС в Європі та Африці.

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