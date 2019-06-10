Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще більше 10 об'єктів у Львові

Невідомий 10 червня близько 12:00 повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і ще більше 10 об'єктів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, повідомлення про замінування надійшло в поліцію на електронну пошту.

Серед іншого анонім повідомив про замінування медичних закладів, готелів і торгових центрів.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

10 червня у Львові відбудеться відбірковий матч Чемпіонату Європи з футбол 2020 року Україна-Люксембург.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.