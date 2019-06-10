Підозрюваного в організації вбивства Олешко примусово доставили у Київ

Правоохоронці примусово доставили в Київ для обрання запобіжного заходу підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешко (позивний "Сармат"), якого раніше Печерський районний суд Києва відпустив з-під варти.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегеда (підозрюваний) приводом доставлений у Київ", - повідомила вона.

За її словами, о 12:00 Печерський райсуд розгляне клопотання прокуратури про взяття його під варту.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 7 червня Печерський райсуд Києва відпустив підозрюваного в організації вбивства Олешко з-під варти під домашній арешт.

Gодозреваемого у вбивстві "Сармата" затримали при спробі втекти за кордон.

Раніше, у вересні, в Бердянську затримали підозрюваного в організації вбивства экс-учасника АТО Віталія Олешко.