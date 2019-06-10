Підозрюваного в організації вбивства Олешко примусово доставили у Київ

Правоохоронці примусово доставили в Київ для обрання запобіжного заходу підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешко (позивний "Сармат"), якого раніше Печерський районний суд Києва відпустив з-під варти.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.\r\n"Сегеда (підозрюваний) приводом доставлений у Київ", - повідомила вона.\r\nЗа її словами, о 12:00 Печерський райсуд розгляне клопотання прокуратури про взяття його під варту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у ніч на 7 червня Печерський райсуд Києва відпустив підозрюваного в організації вбивства Олешко з-під варти під домашній арешт.\r\nGодозреваемого у вбивстві "Сармата" затримали при спробі втекти за кордон.\r\nРаніше, у вересні, в Бердянську затримали підозрюваного в організації вбивства экс-учасника АТО Віталія Олешко.