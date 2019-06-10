НБУ знову перейшов до купівлі валюти на міжбанку

Національний банк у період з 3 по 7 червня купив на міжбанківському валютному ринку 102,7 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

зокрема, НБУ купив 60 млн доларів шляхом використання механізму Matching.

Також НБУ купив 42,7 млн доларів за інтервенції за єдиним курсом.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 815,5 млн. доларів, продав – 108,5 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку шляхом проведення інтервенцій 1419,4 млн доларів, а продав 231,43 млн доларів.

122,93 млн доларів з початку року було продано по інтервенції за єдиним курсом, а куплено – 588,9 млн доларів.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни.

В 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як перед вихідними долар знову обвалився на 14 копійок, 31 травня по 7 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 21,00 коп. до 26,8231 UAH/USD, курс купівлі знизився на 20,75 коп. до 26,4715 UAH/USD.

Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом, який раніше зріс, на 2019-2022 роки.