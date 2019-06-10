У МВФ назвали основну загрозу для світової економіки

Існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки.

З такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершення саміту "великої двадцятки" (G20) в японському місті Фукуока, в неділю, 9 червня. У зустрічі брали участь міністри фінансів і глави центробанків країн-членів G20, пише DW.

За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може призвести до зниження світового ВВП на 0,5 відсотка (або 455 млрд доларів) в 2020 році. Вирішення існуючих торгових спорів слід зробити пріоритетним завданням, підкреслила Лагард.

Крім того, глава МВФ віднесла до загроз для зростання світової економіки низькі процентні ставки. Незважаючи на "обережні ознаки стабілізації", які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки як і раніше "уразливі для раптових змін у фінансових умовах", - йдеться в заяві Лагард.

Торговельний конфлікт між Вашингтоном і Пекіном загострився в травні 2019 року, коли після невдалих переговорів президент США Дональд Трамп пригрозив підняти мита на товари з КНР до 25 відсотків. Надії на врегулювання спору тепер пов'язані із зустріччю Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка має відбутися в японській Осаці в кінці червня.

Нагадаємо, раніше в НБУ зачивли, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.

Тим часом Україна має виплатити $1,8 млрд зовнішніх боргів до осені 2019.