Затриманих в Бангладеш українських туристів підозрюють у пограбуванні банкомату і спротиву поліції

Правоохоронні органи Бангладеш підозрюють 6 громадян України в пограбуванні банкомату і спротиву поліції при затриманні.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента, передають Українські Новини.\r\nУ неділю заступник голови Адміністрації Президента Кирило Тимошенко зустрівся з родичами шістьох українських громадян.\r\nЗгідно з повідомленням, 29 травня шість друзів-спортсменів з Бердичева у віці від 18 до 45 років вирушили в туристичну поїздку до Бангладеш.\r\nОстаннього разу родичі виходили з ними на зв'язок 31 травня.\r\nІз 1 червня і досі зв'язатися з ними не вдавалося.\r\nПісля численних звернень до МЗС України, консульства України в Індії родичі зниклих звернулися і до Президента Володимира Зеленського.\r\nЗ'ясувалося, що шість українців разом з кількома громадянами Румунії та Болгарії було затримано поліцією Бангладеш.\r\nЇм інкримінують пограбування банкомату в складі ОЗГ і спротив представникам місцевої поліції під час затримання.\r\nНа зустрічі Тимошенка з рідними затриманих громадян, в якій взяв участь представник МЗС України, було погоджено, що найближчим часом до Бангладеш вилетить консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем з консульських питань Посольства України в Республіці Індія, яка на місці детально з'ясує ситуацію і надасть необхідну допомогу, зокрема, в пошуку приватного адвоката для громадян України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство закордонних справ заявило, що в Бангладеш була затримана група українців.