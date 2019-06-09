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09 червня 2019, неділя, 19:45 20
Політика 2019-06-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
Затриманих в Бангладеш українських туристів підозрюють у пограбуванні банкомату і спротиву поліції

Затриманих в Бангладеш українських туристів підозрюють у пограбуванні банкомату і спротиву поліції

Затримані
Затримані

Правоохоронні органи Бангладеш підозрюють 6 громадян України в пограбуванні банкомату і спротиву поліції при затриманні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента, передають Українські Новини.

У неділю заступник голови Адміністрації Президента Кирило Тимошенко зустрівся з родичами шістьох українських громадян.

Згідно з повідомленням, 29 травня шість друзів-спортсменів з Бердичева у віці від 18 до 45 років вирушили в туристичну поїздку до Бангладеш.

Останнього разу родичі виходили з ними на зв'язок 31 травня.

Із 1 червня і досі зв'язатися з ними не вдавалося.

Після численних звернень до МЗС України, консульства України в Індії родичі зниклих звернулися і до Президента Володимира Зеленського.

З'ясувалося, що шість українців разом з кількома громадянами Румунії та Болгарії було затримано поліцією Бангладеш.

Їм інкримінують пограбування банкомату в складі ОЗГ і спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

На зустрічі Тимошенка з рідними затриманих громадян, в якій взяв участь представник МЗС України, було погоджено, що найближчим часом до Бангладеш вилетить консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем з консульських питань Посольства України в Республіці Індія, яка на місці детально з'ясує ситуацію і надасть необхідну допомогу, зокрема, в пошуку приватного адвоката для громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство закордонних справ заявило, що в Бангладеш була затримана група українців.

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