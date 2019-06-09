підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
09 червня 2019, неділя, 16:51 24
Зовнішня політика 2019-06-09T17:30:02+03:00
Українські Новини
У Бангладеш затримали групу українців, - МЗС

У Бангладеш затримали групу українців, - МЗС

Бангладеш. Фото: @VasylKyrylych
Бангладеш. Фото: @VasylKyrylych

Міністерство закордонних справ заявляє, що в Бангладеш була затримана група українців.

Про це повідомив начальник Управління консульської забезпечення Василь Кирилич у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, передають Українські Новини.

Він написав, що консул звернувся в МЗС Бангладеш і в понеділок проведе зустріч у посольстві Бангладеш в Делі.

На даний момент готується візит в Бангладеш з метою відвідування закладу, де утримують громадян України.

Причини затримання українців у повідомленні не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці Угорщині затримали громадянина України, капітана прогулянкового судна, під управлінням якої сталося зіткнення з іншим кораблем в Будапешті на Дунаї, внаслідок чого загинуло 7 громадян Південної Кореї, ще 21 пропав без вісті.

Більше новин про: Бангладеш МЗС України Затримання українців

Архів
Новини
Оприлюднено список ста кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу" 17:45
Може дійти до Києва: У Білій Церкві припинили водопостачання через падіння в річку вантажівки з хімікатами 17:22
У Бангладеш затримали групу українців, - МЗС 16:51
Робочий тиждень в Україні почнеться зі спеки і гроз з градами 16:24
Трагедія в Києві: на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки 15:55
більше новин
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Притула йде на вибори в Раду 10:14
Поліція має дати оцінку діям "Нацкорпуса", який влаштував конфлікт на "Барабашово" з ветераном АТО, – заява адміністрації 12:38
Син екс-мера Кіровограда, який збагатився на кошти місцевого бюджету, йде в депутати, - ЗМІ 16:01
Смешко презентував список партії, з якою йде на вибори в Раду 12:08
Мережеві компанії будуть готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня, - представник "Укренерго" 11:12
більше новин
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Притула йде на вибори в Раду 10:14
Величезні втрати на фронті: 2 загиблих військових, 4 поранених, 7 травмованих 19:21
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
"Ви пробили дно" - Зеленський іронічно "подякував" Раді, яка проігнорувала його ініціативи 21:18
Автомобіль поліцейського. Фото: Наталія Науменко/Facebook
Поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами 23:54
Військові взяли під контроль висоту 73. Скріншот відео facebook.сом/voin.ato
Відео дня: українські десантники взяли під контроль "дєрзкую" висоту біля Водяного 19:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok