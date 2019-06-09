У Бангладеш затримали групу українців, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявляє, що в Бангладеш була затримана група українців.\r\nПро це повідомив начальник Управління консульської забезпечення Василь Кирилич у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, передають Українські Новини.\r\nВін написав, що консул звернувся в МЗС Бангладеш і в понеділок проведе зустріч у посольстві Бангладеш в Делі.\r\nНа даний момент готується візит в Бангладеш з метою відвідування закладу, де утримують громадян України.\r\nПричини затримання українців у повідомленні не вказані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці Угорщині затримали громадянина України, капітана прогулянкового судна, під управлінням якої сталося зіткнення з іншим кораблем в Будапешті на Дунаї, внаслідок чого загинуло 7 громадян Південної Кореї, ще 21 пропав без вісті.