У Бангладеш затримали групу українців, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявляє, що в Бангладеш була затримана група українців.

Про це повідомив начальник Управління консульської забезпечення Василь Кирилич у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, передають Українські Новини.

Він написав, що консул звернувся в МЗС Бангладеш і в понеділок проведе зустріч у посольстві Бангладеш в Делі.

На даний момент готується візит в Бангладеш з метою відвідування закладу, де утримують громадян України.

Причини затримання українців у повідомленні не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці Угорщині затримали громадянина України, капітана прогулянкового судна, під управлінням якої сталося зіткнення з іншим кораблем в Будапешті на Дунаї, внаслідок чого загинуло 7 громадян Південної Кореї, ще 21 пропав без вісті.