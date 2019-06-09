США стурбовані вимогами декларувати доходи членів міжнародних наглядових рад держпідприємств

Після того, як Конституційний Суд визнав неконституційним введення електронного декларування для громадських активістів, посольство США в Україні висловило стурбованість діючими вимогами до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для держслужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Хоча ми вітаємо постанову про визнання неконституційними вимог електронного декларування для антикорупційних активістів, ми все ще стурбовані щодо вимог до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для державних службовців", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

У диппредставництві вважають, що такі вимоги відлякують висококваліфікованих фахівців від роботи в спостережних радах, "не відповідають провідній міжнародній практиці і впливають на здатність влади здійснювати реформу корпоративного управління".

Як повідомляли Українські Новини, після критики єврокомісара Петро Порошенко закликав Раду скасувати е-декларування для активістів.

Також посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів-антикорупціонерів