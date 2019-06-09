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09 червня 2019, неділя, 10:45 7
Світ 2019-06-09T11:56:37+03:00
Українські Новини
У Кишиневі невідомі заблокували держустанови

У Кишиневі невідомі заблокували держустанови

Блокування держустанов в Молдові. Фото: newsmaker
Блокування держустанов в Молдові. Фото: newsmaker

Після того, як Конституційний суд (КС) Молдови видав у суботу, 8 червня, постанову про розпуск парламенту країни, в Кишиневі невідомі особи ввечері заблокували будівлі ряду державних установ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Невідомі особи заблокували, зокрема, будівлі уряду, міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури, міністерства фінансів, міністерства сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища, а також інших установ.

Біля входу в ці будівлі встановлені намети. Деякі з блокувальників агресивно налаштовані проти журналістів. Поліції біля будівель не було.

У коментарі виданню джерело, яке наполягало на анонімності, зазначило, що всі держустанови "беруть під охорону, і туди можуть не пустити нових призначенців" (членів нового уряду - ред).

Раніше, у суботу проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) і проєвропейський блок ACUM підписали угоду про коаліцію, за якою розділили посади спікера парламенту й голови уряду, обрали прем’єр-міністром лідерку проєвропейської партії "Дія і солідарність" (PAS) Майю Санду.

Після того, як депутати обрали керівництво парламенту, з'явилося термінове рішення Конституційного суду, який визнав обрання неконституційним, як і ще не ухвалені парламентом закони і постанови.

Ще до цього КС опублікував рішення, в якому сказано, що будь-який акт, ухвалений 8 червня в парламенті, буде недійсним.

Блокування держустанов в Молдові. Фото: newsmakerБлокування держустанов в Молдові. Фото: newsmaker

Нагадаємо, раніше у Молдові хочуть скасувати посаду президента.

Молдова в минулому році попросила ООН обговорити питання про повне виведення військ РФ з Придністров'я.

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