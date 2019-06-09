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09 червня 2019, неділя, 09:15 7
Події 2019-06-09T10:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві Mercedes протаранив ТЦ "Домосфера": водій загинув, пасажири у лікарні

У Києві Mercedes протаранив ТЦ "Домосфера": водій загинув, пасажири у лікарні

В ніч на 9 червня у Києві біля торгового центру "Домосфера" сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes на іноземній реєстрації. Седан влетів у прибудову на великій швидкості, внаслідок чого водій, на жаль, загинув на місці.

Сама аварія сталася близько 20:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, автомобіль з п'ятьма людьми в салоні їхав на великій швидкості у бік вулиці Заболотного. За поки що невстановленої причини водій не зміг вписатися в поворот і вилетів на парковку біля ТЦ "Домосфера". На шляху у машини виявилася прибудова, в яку Mercedes і влетів.

Від удару водій легковика помер на місці. Чотири його пасажири, отримавши травми різного ступеня важкості, вижили. В даний момент їх відвезли до лікарні кілька карет швидкої допомоги. Також на місце події прибули рятувальники ДСНС і кілька патрульних екіпажів. В даний момент на місці чергують поліцейські і працює слідчо-оперативна група. Слідчим ж належить з'ясувати причину і обставини аварії.

Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор. Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор.

Нагадаємо, цієї ж ночі в Києві викрадений Volkswagen залишив вулицю без світла.

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