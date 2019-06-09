У Києві Mercedes протаранив ТЦ "Домосфера": водій загинув, пасажири у лікарні

В ніч на 9 червня у Києві біля торгового центру "Домосфера" сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes на іноземній реєстрації. Седан влетів у прибудову на великій швидкості, внаслідок чого водій, на жаль, загинув на місці.\r\nСама аварія сталася близько 20:20. Про це повідомляє Інформатор.\r\nЗа попередньою інформацією, автомобіль з п'ятьма людьми в салоні їхав на великій швидкості у бік вулиці Заболотного. За поки що невстановленої причини водій не зміг вписатися в поворот і вилетів на парковку біля ТЦ "Домосфера". На шляху у машини виявилася прибудова, в яку Mercedes і влетів.\r\nВід удару водій легковика помер на місці. Чотири його пасажири, отримавши травми різного ступеня важкості, вижили. В даний момент їх відвезли до лікарні кілька карет швидкої допомоги. Також на місце події прибули рятувальники ДСНС і кілька патрульних екіпажів. В даний момент на місці чергують поліцейські і працює слідчо-оперативна група. Слідчим ж належить з'ясувати причину і обставини аварії.\r\nСмертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор. \r\n\r\nНагадаємо, цієї ж ночі в Києві викрадений Volkswagen залишив вулицю без світла.