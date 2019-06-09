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09 июня 2019, воскресенье, 08:17 613
Происшествия 2019-06-09T08:22:53+03:00
Українські Новини
В Киеве угнанный Volkswagen оставил улицу без света

В Киеве угнанный Volkswagen оставил улицу без света

В воскресенье, 9 июня, в Киеве на улице Лысогорская, 24 произошло ДТП с участием Volkswagen Passat. Автомобиль потерял управление и вылетел на обочину, серьезно зацепив боком электростолб. В результате часть домов на улице остались без света.

Авария произошла около полуночи. Об этом сообщает Информатор.

По словам полицейских, за рулем Volkswagen находился не владелец, а его знакомый, который завладел ключами и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Не справившись с управлением, Passat вылетел с дороги, зацепив столб электропередач и повредив один из кабелей.

В результате по словам специалистов управляющей компании DTEK без электричества осталась часть улицы Лысогорская. Виновник ДТП получил незначительные травмы, так как основной удар о столб пришелся как раз на водительскую дверь. Прибывшие на место полицейские проверили водителя при помощи "драгера". Тест на алкоголь показал значение 2,74. Водитель Volkswagen писать заявление об угоне отказался.

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