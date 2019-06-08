Журналіст Рахманін в команді Вакарчука вирішив йти на вибори в Раду

Заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін приєднався до команди, з якою "Голос" йде у Верховну Раду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Голос".

"У політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", — сказав Рахманін.

У журналістиці понад 30 років, останні 20 — у "Дзеркалі тижня".

Зараз, крім роботи у "Дзеркалі тижня", веде програму "Гра в класику" на телеканалі ZIK та "Апокриф" на Радіо НВ.

Вважає, що для розуміння ситуації потрібно побувати і в окопі, і в кабінеті, але й вміти вчасно вибратися з них, щоб подивитись на життя з інших кутів. До роботи в журналістиці встиг отримати найрізноманітніший життєвий досвід: був продавцем у магазині, нічним сторожем, вантажником, фасувальником цегли на комбінаті будматеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, шоумен Сергій Притула заявив, що йде на вибори у Верховну Раду від партії Святослава Вакарчука.

Раніше Вакарчук вже представив свою команду.

Перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Святослава Вакарчука на виборах Президента.