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08 червня 2019, субота, 16:42 35
Вибори 2019-06-08T17:45:01+03:00
Українські Новини
Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочі"

Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочі"

Андрій Садовий. Фото: inlviv.in.ua
Андрій Садовий. Фото: inlviv.in.ua

Сьогодні "Об'єднання "Самопоміч" затвердило першу п'ятірку і назвало своїх кандидатів у 73-х мажоритарних округах на виборах у парламент 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Самопомочі".

Її очолив міський голова Львова, лідер "самопомочі" Андрій Садовий, який має намір балотуватися у Верховну Раду і боротися за посаду прем'єр-міністра.

Другий номер у списку "Самопомочі" – депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька, яка відома у місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами. Третє місце у списку посіла Олександра Дрік – одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні. Четверта  – відома харківська волонтерка та депутатка облради Тетяна Бідняк. Закриває п’ятірку віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.

Номер 6 списку- ветеран АТО та підприємець із Тернополя Віталій Фидрин, 7 – чинний нардеп, лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, 8 – 53-річний підприємець, засновник торговельної марки "Моршинська" Микола Кміть, 9 – чинна депутатка "Самопомочі" Тетяна Острікова, 10 номер списку – віцепрезидентка Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

Також Андрій Садовий  закликав лідерів партії  Голос та Громадянська позиція   спільно працювати на "мажоритарці".

"Закликаю Святослава Вакарчука і Анатолія Гриценка не боротися один з одним. Підтримайте наші кандидатури, ми підтримаємо ваші на інших округах", – заявив Андрій Садовий.

Нагадаємо, сьогодні партія затвердила першу п’ятірку  до парламенту. 

Нагадаємо, 2,3% українців готові були проголосувати за Садового на виборах Президента, за результатами опитування.

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