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08 червня 2019, субота, 14:36 6
Верховна Рада і партії 2019-06-08T14:55:37+03:00
Українські Новини
Бондар вирішив вийти з "Відродження" і складає повноваження голови

Бондар вирішив вийти з "Відродження" і складає повноваження голови

Співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віктор Бондар заявив, що написав заяву про вихід з політичної сили і складає свої повноваження голови партії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Бондар зазначив, що деякі депутати та члени партії хочуть об'єднатися з Опозиційним блоком", але він у цьому передвиборчому проекті не бачить об'єднання України, а бачить регіональний проект південно-східної частини України.

"Це більше схоже на відродження Партії регіонів і це точно не мій вибір", - заявив він.

"Абсолютна більшість депутатів (групи "Відродження", - ред.) підтримують мою думку і не увійшли до складу цього об'єднання", - додав Бондар.

Як повідомляли Українські Новини, співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді України Віталій Хомутинник заявив, що політичні партії "Довіряй справах" Геннадія Труханова, "Відродження", частина представників партії "Наш край" та народних депутатів групи "Воля народу" об'єднуються в єдину політичну силу для участі у парламентських виборах.

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