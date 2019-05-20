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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

20 мая 2019, понедельник, 18:34 3117
Верховная Рада и партии 2019-05-22T04:00:25+03:00
Українські Новини
Около 50 нардепов-мажоритарщиков, Труханов, Кернес и другие мэры объединятся на выборах в Раду, – Хомутынник

Около 50 нардепов-мажоритарщиков, Труханов, Кернес и другие мэры объединятся на выборах в Раду, – Хомутынник

Виталий Хомутынник. Фото: vidrodzhennya.org.ua
Виталий Хомутынник. Фото: vidrodzhennya.org.ua

Cопредседатель депутатской группы "Відродження" в Верховной Раде Украины Виталий Хомутынник заявил, что политические партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова, "Відродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах

Об сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время есть 2 партии - "Доверяй делам", "Відродження". Есть "Наш край", но не вся партия, а большая часть авторитетных лидеров – народные депутаты Антон Киссе, Сергей Шахов, местные депутаты, часть депутатов группы "Воля народа", просто самовыдвиженцы", - сказал Хомутынник.

Сопредседатель "Відродження" отметил, что съезд объединенной политсилы состоится до конца мая.

По словам политика, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

При этом Хомутынник отметил, что народные депутаты, избранные в нынешний созыв парламента по мажоритарным округам, намерены и на следующих выборах избираться в парламент как мажоритарщики.

"У нас уже более 50 мажоритарщиков, которые будут идти как мажоритарщики от партии", - уточнил он.

Народный депутат добавил, что по спискам партии будут идти мэры, председатели областных советов, авторитетные в регионах и городах люди.

"Мы делаем открытый призыв для всех, необязательно депутатов, - для всех региональных элит и лидеров местного самоуправления, мэров городов, председателей областных советов, народных депутатов, депутатов других уровней к тому, чтобы объединиться для участия в парламентских выборах, которые будут досрочными, по всей видимости", - сказал Хомутынник.

"Точно уже есть подтверждение и договоренность - это мэры двух городов-миллионников – Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более – Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие", - подытожил парламентарий.

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