З наступного року NASA буде відправляти туристів на орбітальну станцію

НАСА дозволить туристам відвідувати МКС з 2020 року.\r\nАмериканське космічне агентство повідомило, що відкриє орбітальну станцію для туризму та інших комерційних заходів, пише "BBC-Україна".\r\nЩороку планується організовувати не більше двох коротких приватних місій космонавтів, говорить заступник директора МКС Робін Гатенс.\r\nПерший модуль МКС запустили на орбіту у 1998 році. Станція постійно заселена людьми з листопада 2000 року.\r\n"НАСА відкриває Міжнародну космічну станцію для комерційних можливостей і продає ці можливості, чого ми ніколи раніше не робили", — заявив у Нью-Йорку головний фінансовий директор агентства Джефф ДеВітт.\r\nНАСА оголосила, що приватним космонавтам дозволять здійснювати подорожі на МКС тривалістю до 30 днів. Туристи подорожуватимуть на американських космічних кораблях.\r\nВін повідомив, що приватні комерційні організації будуть відповідати за визначення складу екіпажу та забезпечення того, аби приватні космонавти відповідали медичним вимогам і вимогам підготовки до космічних польотів.\r\nДві компанії, які найняло НАСА для організації польотів, — це Boeing і SpaceX, повідомляє Washington Post.\r\nРаніше НАСА забороняла будь-яке комерційне використання космічної станції та заборонила космонавтам брати участь у комерційних дослідженнях.\r\nНові можливості, оголошені у п'ятницю, є кроком на шляху до повної приватизації МКС. Президент США Дональд Трамп опублікував у минулому році бюджет, який закликав уряд до 2025 року вивести станцію з державної власності.\r\nКосмічне агентство нещодавно оголосило, що планує повернутися на Місяць до 2024 року, доставивши туди першу жінку і першу людину за десятиліття.\r\n\r\n.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com\/xLp2CpMC2x\r\n— NASA (@NASA) 7 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на космодромі NASA відбувся феєричний запуск вантажного корабля Cargo Dragon до МКС.\r\nТим часом голова Дніпровського міської ради Борис Філатов задекларував квиток на суборбітальний політ.