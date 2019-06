З наступного року NASA буде відправляти туристів на орбітальну станцію

Американське космічне агентство повідомило, що відкриє орбітальну станцію для туризму та інших комерційних заходів, пише "BBC-Україна".

Щороку планується організовувати не більше двох коротких приватних місій космонавтів, говорить заступник директора МКС Робін Гатенс.

Перший модуль МКС запустили на орбіту у 1998 році. Станція постійно заселена людьми з листопада 2000 року.

"НАСА відкриває Міжнародну космічну станцію для комерційних можливостей і продає ці можливості, чого ми ніколи раніше не робили", — заявив у Нью-Йорку головний фінансовий директор агентства Джефф ДеВітт.

НАСА оголосила, що приватним космонавтам дозволять здійснювати подорожі на МКС тривалістю до 30 днів. Туристи подорожуватимуть на американських космічних кораблях.

Він повідомив, що приватні комерційні організації будуть відповідати за визначення складу екіпажу та забезпечення того, аби приватні космонавти відповідали медичним вимогам і вимогам підготовки до космічних польотів.

Дві компанії, які найняло НАСА для організації польотів, — це Boeing і SpaceX, повідомляє Washington Post.

Раніше НАСА забороняла будь-яке комерційне використання космічної станції та заборонила космонавтам брати участь у комерційних дослідженнях.

Нові можливості, оголошені у п'ятницю, є кроком на шляху до повної приватизації МКС. Президент США Дональд Трамп опублікував у минулому році бюджет, який закликав уряд до 2025 року вивести станцію з державної власності.

Космічне агентство нещодавно оголосило, що планує повернутися на Місяць до 2024 року, доставивши туди першу жінку і першу людину за десятиліття.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x