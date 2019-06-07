Попри санкції, Німеччина нарощує економічне співробітництво з Росією

Попри тривалу політичну напруженість у відносинах між Німеччиною та Росією обидві країни вперше за багато років підписали спільний документ про посилення економічної співпраці.

У п'ятницю, 7 червня, міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) та його російський колега Максим Орешкін поставили свої підписи під декларацією про наміри щодо партнерства задля ефективності. Церемонія підписання відбулася на полях Економічного форуму в Санкт-Петербурзі, пише DW.

Підписаний документ спрямований на підвищення продуктивності праці. Він передбачає, зокрема, використання німецьких технологій для підвищення ефективності окремих галузей російської економіки, які потребують негайної модернізації. Як пояснив Альтмаєр, підписаний документ визначає рамки для співпраці між двома країнами.

Утім, німецький міністр одразу наголосив, що підписана декларація жодним чином не послаблює санкції Європейського Союзу проти Росії через її агресію на Донбасі. Ці обмежувальні заходи триватимуть доти, доки "не будуть усунені причини, котрі стали визначальними" для запровадження санкційної політики ЄС проти РФ, сказав німецький урядовець, цитує агенція новин dpa.

"Конфлікти призвели до величезного сповільнення зростання в європейсько-російських відносинах, - сказав Альтмаєр, - тож ми прагнемо пожвавити цю співпрацю в рамках можливого".

Серед прикладів успішної економічної співпраці між двома країнами Альтмаєр назвав відкриття нового автомобільного заводу Daimler поблизу Москви. "Є також значні інвестиційні плани й інших німецьких підприємств", - визнав міністр економіки ФРН.

Як повідомляли Українські Новини, у Євросоюзі не планують вводити нові санкції проти Росії за "роздачу паспортів".

На початку травня радники Зеленського обговорили з послами ЄС посилення санкцій проти Росії.