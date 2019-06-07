підписатися на розсилку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 червня 2019, пʼятниця, 19:47 5
Економіка світу 2019-06-07T20:30:02+03:00
Українські Новини
Попри санкції, Німеччина нарощує економічне співробітництво з Росією

Попри санкції, Німеччина нарощує економічне співробітництво з Росією

Попри тривалу політичну напруженість у відносинах між Німеччиною та Росією обидві країни вперше за багато років підписали спільний документ про посилення економічної співпраці.

У п'ятницю, 7 червня, міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) та його російський колега Максим Орешкін поставили свої підписи під декларацією про наміри щодо партнерства задля ефективності. Церемонія підписання відбулася на полях Економічного форуму в Санкт-Петербурзі, пише DW.

Підписаний документ спрямований на підвищення продуктивності праці. Він передбачає, зокрема, використання німецьких технологій для підвищення ефективності окремих галузей російської економіки, які потребують негайної модернізації. Як пояснив Альтмаєр, підписаний документ визначає рамки для співпраці між двома країнами.

Утім, німецький міністр одразу наголосив, що підписана декларація жодним чином не послаблює санкції Європейського Союзу проти Росії через її агресію на Донбасі. Ці обмежувальні заходи триватимуть доти, доки "не будуть усунені причини, котрі стали визначальними" для запровадження санкційної політики ЄС проти РФ, сказав німецький урядовець, цитує агенція новин dpa.

"Конфлікти призвели до величезного сповільнення зростання в європейсько-російських відносинах, - сказав Альтмаєр, - тож ми прагнемо пожвавити цю співпрацю в рамках можливого".

Серед прикладів успішної економічної співпраці між двома країнами Альтмаєр назвав відкриття нового автомобільного заводу Daimler поблизу Москви. "Є також значні інвестиційні плани й інших німецьких підприємств", - визнав міністр економіки ФРН.

Як повідомляли Українські Новини, у Євросоюзі не планують вводити нові санкції проти Росії за "роздачу паспортів".

На початку травня радники Зеленського обговорили з послами ЄС посилення санкцій проти Росії.

Більше новин про: Німеччина Санкції проти Росії Німеччина-Росія

Архів
Новини
Поліція затримала чоловіка з гранатою в Рівному 20:32
Вболівальники збірної України перед матчем у Львові. Фото: zаxid.net
Фото дня: у Львові вболівальники збірної України та Сербії провели яскравий марш 20:23
Затримання головного тренера Нацзбірної з підводного спорту на хабарі. Фото: СБУ
Тренер Нацзбірної з підводного спорту затримана на хабарі в 20 тис. гривень 19:57
2 шахти призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати зарплати 19:54
Попри санкції, Німеччина нарощує економічне співробітництво з Росією 19:47
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи 13:00
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok