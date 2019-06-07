Сьогодні відбудеться матч Україна-Сербія де дивитися

Сьогодні відбудеться матч збірної України зі збірною Сербії в рамках третього туру відбору до Євро-2020.

Матч відбудеться о 21:45 у Львові на стадіоні "Арена Львів", пише "Футбол 24".

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).

Телетрансляція відбудеться на каналах "Україна" і "Футбол 1".

Україна має дві серйозні втрати. Жуніор Мораєс зазнав дуже дивної травми ребер наприкінці сезону, а Андрій Ярмоленко ще не набрав кондиції після тривалого перебування в лазареті, хоч і прибув у розташування збірної. Натомість Марлос і Віталій Миколенко відновилися та готові вийти на поле.

Кардинальних змін у складі "синьо-жовтих" в порівнянні з березневими матчами чекати не варто. Цілком реально, що стартовий склад на Сербію буде ідентичний тому, який розпочинав гру з португальцями. Рожеві мрії вболівальників про Віктора Циганкова замість Євгена Коноплянки на лівому фланзі атаки навряд чи здійсняться (хіба що замість Марлоса, який не в ідеальній формі). Немає передумов для зміни лінії оборони, а Роман Яремчук повинен зберегти статус основного центрфорварда.

У сербів є свої проблеми. Ситуація не настільки плачевна, як навесні, коли до збірної не приїхали 10 претендентів на основу, однак все одно доведеться обійтися без важливих футболістів. Так, центр півзахисту знову буде вразливим – травмовані зірки Сєргєй Мілінковіч-Савіч та Неманья Матіч. Щоправда, повертається Александар Коларов.

У розпорядженні Младена Крстаїча перебуває 60-мільйонний новачок Реала Лука Йовіч, але не факт, що молодий форвард зіграє проти України з перших хвилин. Головний тренер більше довіряє на вістрі атаки Александару Мітровічу, а позиція феноменального в цьому сезоні Душана Тадіча не піддається обговоренню. Загалом наставник "орлів" запевнив, що серйозних пертурбацій у складі після весняних матчів не буде.

Орієнтовні склади

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Марлос, Маліновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук.

Сербія: Дмітровіч – Рукавіна, Спаїч, Міленковіч, Коларов – Максімовіч, Льяїч – Лазовіч, Тадіч, Гачіновіч – Мітровіч.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зіграла внічию з Португалією.

Крім того, відбірковий футбольний матч до Євро-2020 між збірної Люксембургу та Національною командою України закінчився з рахунком 2-1.