Український суд заарештував і заборонив польоти 5 літаків "Руслан" російської авіакомпанії

Подільський районний суд міста Києва заарештував і заборонив експлуатацію 5 транспортних літаків Ан-124-100 авіакомпанії "Волга-Дніпро" (Росія).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби юридичної фірми "Ільяшев і партнери", що представляє інтереси державного підприємства "Антонов", передають Українські Новини.

"28 травня 2019 року Подільський районний суд Києва за клопотанням Головного управління Національної поліції р. в Києві заарештував і заборонив експлуатацію 5 цивільних транспортних літаків Ан-124-100 авіакомпанії "Волга-Дніпро" (Росія)", - сказано в ньому.

Згідно з ним, в рамках кримінального провадження щодо ст. 281 КК (порушення правил повітряних польотів, які створили небезпеку для життя людей або інші тяжкі наслідки) суд наклав арешт на належні авіакомпанії "Волга-Дніпро" і Volga Dnepr Airlines (Ірландія) літаки Ан-124-100 з реєстраційними номерами RA-82068, RA-82078, RA-82045, RA-82046, RA-82077 і заборонив авіакомпанії і будь-яким іншим особам їх експлуатацію.

Також будь-яким третім особам (аеропортів, авиавластям) заборонено здійснення будь-яких дій, спрямованих на посадку/зліт зазначених повітряних суден.

На думку "Антонова", допуск зазначених літаків до подальшої експлуатації є порушенням положень Конвенції про міжнародної цивільної авіації та Керівництва з льотної придатності ІКАО.

Відзначається, що арешт майна допускається в цілях забезпечення збереження речових доказів і відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину.

Нагадується, що правоохоронні органи України за заявою ДП, як держателя сертифіката даного типу літака, розслідують факт сертифікації Федеральним агентством повітряного транспорту (Росавіація) компанії AMTES GmbH в якості розробника модифікації літака Ан-124-100 і видачі додаткового сертифіката.

В результаті незаконних, на думку ДП, дій Росавіації і AMTES GmbH літакам Ан-124, експлуатантом яких є авіакомпанія "Волга-Дніпро" в обхід "Антонова" була продовжена льотна придатність, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію цих літаків.

Як повідомляли Українські Новини, "Антонов" планує відновити виробництво літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178 у 2019 році.

ДП "Антонов" планує налагодити лінію з серійного виробництва дронов.