Пропустив строк: Верховний Суд зобов'язав Семочка виправити помилки в його позові

Верховний Суд повернув колишньому першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки Сергію Семочку позов про незаконність його звільнення.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nСуд вказав, що у Семочко за законодавством було 30 днів з дня звільнення для оскарження указу Президента, який був виданий 12 квітня.\r\nТим не менш,екс-розвідник подав позов у Верховний Суд 23 травня, тобто з пропуском встановленого строку.\r\nСемочко вимагає визнати незаконним указ Президента і поновити себе на посаді.\r\nВін вказав у позові наявність поважних причин для пропуску строку оскарження.\r\nПри цьому до позову він забув додати клопотання про поновлення строку для оскарження.\r\nКрім того, Семочко заявив, що у нього немає копії указу про його звільнення.\r\n"До позовної заяви позивач додав клопотання про витребування у Президента України оригіналу Указів від 31.07.2018 року № 225\/2018 і від 12.04.2019 року № 143\/2019, оскільки ні оригіналів, ні копій зазначених Указів вручено позивачу не були", - сказано в матеріалах суду.\r\nСуд зазначив, що Семочко не вживав заходів для одержання копії указів.\r\nУ підсумку Верховний суд залишив без руху позов екс-першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки і зобов'язав його до 10 червня усунути недоліки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 квітня колишній Президент Петро Порошенко звільнив екс-першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочко.\r\nРаніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочко.\r\n16 жовтня СБУ почала розслідування відносно Семочка у справі про держзраду.\r\nТакож у жовтні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом його незаконного збагачення.\r\nСемочко заперечує незаконне збагачення і звинувачує журналістів у маніпуляціях.\r\nВін також заперечує факт отримання російського громадянства своїми родичами