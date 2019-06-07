Пропустив строк: Верховний Суд зобов'язав Семочка виправити помилки в його позові

Верховний Суд повернув колишньому першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки Сергію Семочку позов про незаконність його звільнення.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд вказав, що у Семочко за законодавством було 30 днів з дня звільнення для оскарження указу Президента, який був виданий 12 квітня.

Тим не менш,екс-розвідник подав позов у Верховний Суд 23 травня, тобто з пропуском встановленого строку.

Семочко вимагає визнати незаконним указ Президента і поновити себе на посаді.

Він вказав у позові наявність поважних причин для пропуску строку оскарження.

При цьому до позову він забув додати клопотання про поновлення строку для оскарження.

Крім того, Семочко заявив, що у нього немає копії указу про його звільнення.

"До позовної заяви позивач додав клопотання про витребування у Президента України оригіналу Указів від 31.07.2018 року № 225/2018 і від 12.04.2019 року № 143/2019, оскільки ні оригіналів, ні копій зазначених Указів вручено позивачу не були", - сказано в матеріалах суду.

Суд зазначив, що Семочко не вживав заходів для одержання копії указів.

У підсумку Верховний суд залишив без руху позов екс-першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки і зобов'язав його до 10 червня усунути недоліки.

Як повідомляли Українські Новини, 12 квітня колишній Президент Петро Порошенко звільнив екс-першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочко.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочко.

16 жовтня СБУ почала розслідування відносно Семочка у справі про держзраду.

Також у жовтні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом його незаконного збагачення.

Семочко заперечує незаконне збагачення і звинувачує журналістів у маніпуляціях.

Він також заперечує факт отримання російського громадянства своїми родичами