Масштабна пожежа сталася на колишній автобазі в Києві, три машини згоріли вщент

Сьогодні вночі, 7 червня, у Києві сталася масштабна пожежа на території колишньої автомобільної бази. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що займання сталося близько 02:30 на вулиці Гната Хоткевича.

За попередніми даними, ангар був занедбаним складським приміщенням. Вогонь поширився на площу близько 120 квадратних метрів. Споруда повністю вигоріла всередині, залишився лише металевий каркас.

Пожежа на колишній автомобільній базі. Фото: Інформатор

Наголошується, що вогонь швидко перекинувся з приміщення на автомобілі на парковці. Три машини вигоріли дотла за лічені хвилини. На щастя, пожежа обійшлася без постраждалих.

Станом на 03:17 пожежно-рятувальним службам вдалося локалізувати вогонь, а о 03:22 — повністю ліквідувати. Для цього задіяли 9 одиниць спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу. Точні причини виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, в День Києва у столичному парку згоріли трибуни волейбольного поля.

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