В День Киева в столичном парке сгорели трибуны волейбольного поля

В воскресенье, 26 мая, в парке Муромец загорелись трибуны и подсобные помещения волейбольного поля. По словам очевидцев, огонь распространился по всем строениям очень быстро. Жар был такой сильный, что все попытки бороться с огнем до приезда спасателей оказались тщетными.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 4:20. Об этом сообщает Информатор.

Как сообщили очевидцы, возгорание в трибунах и подсобных помещениях волейбольного поля в парке Муромец произошло практически мгновенно. Огонь быстро распространился почти на все строения. Жар был такой сильный, что все попытки работников бороться с огнем до приезда спасателей оказались тщетными. У прибывших на место происшествия спасателей ГСЧС ушло около 40 минут на полную ликвидацию пожара. Представители компании, которой принадлежит волейбольное поле, сказали, что они не исключают возможность поджога однако следует дождаться результатов экспертизы.

В результате возгорания, большая часть трибун и подсобок полностью сгорели. На месте работали бригады спасателей ГСЧС. Детали и причины возникновения пожара установит следствие.

Пожар в парке Муромец. Фото: Информатор.