Дворічного хлопчика загриз леопард у нацпарку ПАР

Дворічний хлопчик став жертвою нападу леопарда в національному парку "Крюгер" в Південній Африці, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nЛеопардові вдалося проникнути на обгороджену територію парку і накинутися на хлопчика.\r\nРодичі дитини поспішили доставити його в лікарню, але в лікарні лікарі констатували, що хлопчик загинув.\r\nВ керівництві парку заявили, що подібні напади дуже рідкісні, але рейнджери парку ліквідували тварину з побоювань за життя відвідувачів.\r\nПредставник парку Айк Фаала сказав, що точні обставини загибелі дитини поки невідомі.\r\nЗа його словами, зазвичай тварини бояться людини і уникають наближатися до неї. Також, за словами Фаали, відвідувачі зобов'язані виконувати вимоги безпеки, перебуваючи в парку. Серед них - ворота, що зачиняються і пересування у складі груп, а не поодинці.\r\nЗа його словами, люди, які працюють на території парку, і його відвідувачі максимально захищені від тварин, але іноді тварини можуть проникнути через огорожу.\r\nВиконавчий директор управління національних парків ПАР Фандисайл Мкетени сказав, що думки та молитви багатьох людей зараз звернені до сім'ї загиблого хлопчика.\r\n"Це той ризик, який присутній у нашому житті, коли ми намагаємося зберегти рідкісні види тварин", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Індії буддійського ченця загриз леопард під час медитації у лісі.\r\nТакож чоловік намагався сховати в сумці кошеня леопарда в аеропорту Індії.\r\nУ листопаді працівника японського зоопарку загриз рідкісний білий тигр.