Дворічного хлопчика загриз леопард у нацпарку ПАР

Дворічний хлопчик став жертвою нападу леопарда в національному парку "Крюгер" в Південній Африці, повідомляє "Російська служба BBC".

Леопардові вдалося проникнути на обгороджену територію парку і накинутися на хлопчика.

Родичі дитини поспішили доставити його в лікарню, але в лікарні лікарі констатували, що хлопчик загинув.

В керівництві парку заявили, що подібні напади дуже рідкісні, але рейнджери парку ліквідували тварину з побоювань за життя відвідувачів.

Представник парку Айк Фаала сказав, що точні обставини загибелі дитини поки невідомі.

За його словами, зазвичай тварини бояться людини і уникають наближатися до неї. Також, за словами Фаали, відвідувачі зобов'язані виконувати вимоги безпеки, перебуваючи в парку. Серед них - ворота, що зачиняються і пересування у складі груп, а не поодинці.

За його словами, люди, які працюють на території парку, і його відвідувачі максимально захищені від тварин, але іноді тварини можуть проникнути через огорожу.

Виконавчий директор управління національних парків ПАР Фандисайл Мкетени сказав, що думки та молитви багатьох людей зараз звернені до сім'ї загиблого хлопчика.

"Це той ризик, який присутній у нашому житті, коли ми намагаємося зберегти рідкісні види тварин", - сказав він.

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