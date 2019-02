Пассажир вызвал подозрение после того, как таможенники услышали шум из его багажа. Как оказалось, в сумке мужчина вез детеныш леопарда весом всего один килограмм.

Происшествие произошло в субботу в аэропорту города Ченнаи, а сам человек прибыл туда из Бангкока.

Правоохранители расследуют, не является подозреваемый частью международной группы контрабандистов.

45-летний мужчина, имя которого не назвали, "уклонялся в своих ответах" когда его допрашивали по поводу багажа.

"Животное находилось в шоковом состоянии и выглядело слабым", - сказали чиновники аэропорта.

Работники аэропорта накормили котенка молоком.

WATCH| Officials at @aaichnairport feeding the one month old leopard cub that was smuggled from Thailand to #Chennai. The cub will be rehabilitated at Aringar Anna Zoo.

Read here: https://t.co/vksidnuevE pic.twitter.com/evbv7TRRXx