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  • КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, - НАБУ
06 червня 2019, четвер, 20:15 6
Політика 2019-06-06T20:22:47+03:00
Українські Новини
КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, - НАБУ

КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро вважає антидержавним рішення Конституційного Суду про неконституційність права бюро оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних проваджень.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод", - йдеться в повідомленні.

Бюро вважає це рішення прийнятим в інтересах організаторів корупційних схем, а не України.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер КС визнав неконституційним право НАБУ оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних проваджень.

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