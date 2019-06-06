КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро вважає антидержавним рішення Конституційного Суду про неконституційність права бюро оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних проваджень.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод", - йдеться в повідомленні.

Бюро вважає це рішення прийнятим в інтересах організаторів корупційних схем, а не України.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер КС визнав неконституційним право НАБУ оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних проваджень.

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