КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро вважає антидержавним рішення Конституційного Суду про неконституційність права бюро оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних проваджень.\r\nПро це йдеться в повідомленні НАБУ в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод", - йдеться в повідомленні.\r\nБюро вважає це рішення прийнятим в інтересах організаторів корупційних схем, а не України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер КС визнав неконституційним право НАБУ оскаржити в суді угоди фігурантів кримінальних проваджень.\r\nЗеленський вважає, що Коломойський і Боголюбовов повинні повернути Приватбанку $2,5 млрд\r\nТим часом секретар РНБО заявив, що знає, кому невигідний запуск ринку електроенергії.