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06 июня 2019, четверг, 18:37 184
Судебная власть 2019-06-06T18:49:53+03:00
Українські Новини
Право НАБУ обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных дел неконституционное, - КС

Право НАБУ обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных дел неконституционное, - КС

Конституционный Суд признал неконституционным право Национального антикоррупционного бюро обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных производств, которые НАБУ считает незаконными.

Об этом говорится в решении КС от 5 июня, передают Українськi Новини.

Данное решение принял Второй сенат Конституционного Суда под председательством Александра Тупицкого.

Сенат удовлетворил конституционную жалобу Запорожского завода ферросплавов, принадлежащего бизнесменам Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому.

Они считают незаконными действия НАБУ, которое обжаловало в суде сделки Запорожского завода ферросплавов и компании "Запорожьеоблэнерго".

По мнению авторов конституционной жалобы, такие полномочия Антикоррупционного бюро нарушают конституционный принцип юридической определенности.

КС согласился с доводами конституционной жалобы и, более того, признал, что данные полномочия по обжалованию сделок принадлежат прокуратуре, а не НАБУ.

В итоге данная норма закона "О Национальном антикоррупционном бюро" признана неконституционной и утратила силу с 5 июня.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что Коломойский и Боголюбовов должны вернуть Приватбанку $2,5 млрд

Тем временем секретарь СНБО заявил, что знает, кому невыгоден запуск рынка электроэнергии.

 

Больше новостей о: Конституционный суд Запорожский завод ферросплавов Геннадий Боголюбов Игорь Коломойский

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