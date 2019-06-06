Право НАБУ обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных дел неконституционное, - КС

Конституционный Суд признал неконституционным право Национального антикоррупционного бюро обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных производств, которые НАБУ считает незаконными.\r\nОб этом говорится в решении КС от 5 июня, передают Українськi Новини.\r\nДанное решение принял Второй сенат Конституционного Суда под председательством Александра Тупицкого.\r\nСенат удовлетворил конституционную жалобу Запорожского завода ферросплавов, принадлежащего бизнесменам Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому.\r\nОни считают незаконными действия НАБУ, которое обжаловало в суде сделки Запорожского завода ферросплавов и компании "Запорожьеоблэнерго".\r\nПо мнению авторов конституционной жалобы, такие полномочия Антикоррупционного бюро нарушают конституционный принцип юридической определенности.\r\nКС согласился с доводами конституционной жалобы и, более того, признал, что данные полномочия по обжалованию сделок принадлежат прокуратуре, а не НАБУ.\r\nВ итоге данная норма закона "О Национальном антикоррупционном бюро" признана неконституционной и утратила силу с 5 июня.\r\nРешение является окончательным и обжалованию не подлежит.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что Коломойский и Боголюбовов должны вернуть Приватбанку $2,5 млрд\r\nТем временем секретарь СНБО заявил, что знает, кому невыгоден запуск рынка электроэнергии.\r\n