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06 червня 2019, четвер, 19:51 12
Політика 2019-06-06T19:56:02+03:00
Українські Новини
Гладковський закликає Авакова і Луценка припинити свавілля радикалів і покарати винних

Гладковський закликає Авакова і Луценка припинити свавілля радикалів і покарати винних

Олег Гладковський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою навести порядок та покарати радикально налаштованих молодиків, яких він звинувачує в намаганні штурмавати його власну оселю.

Про це повідомила пресс-служба Гладковського.

"Такі дії "псевдонаціоналістів" лише демонструють неспроможність правоохоронців забезпечити порядок на вулицях українських міст та демонструють безкарність для правопорушників", - зазначив він.

Він в черговий раз підкреслив, що жодної "справи Гладковського" не існує та наголосив, що ані він, ані його рідні не мають жодного стосунку до брехливих звинувачень.

Як повідомляли Українські Новини, протестна акція пройшла біля будинку Олега Гладковського.

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