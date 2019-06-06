підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 17:54 58
Верховна Рада і партії 2019-06-06T20:00:03+03:00
Українські Новини
"Опозиційна платформа - За життя" назвала 1-у десятку кандидатів у нардепи на вибори Ради

"Опозиційна платформа - За життя" назвала 1-у десятку кандидатів у нардепи на вибори Ради

Перша десятка
Перша десятка "Опозиційної платформи - За життя". Фото: platform.org.ua

У ході всеукраїнського об'єднавчого з'їзду політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", що відбувся 6 червня в Києві, була оприлюднена перша десятка з партійного списку кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Більше 1 500 делегатів, прихильників та активістів політичної сили з усіх регіонів України взяли участь в об'єднавчому з'їзді. Головним завданням з'їзд визначив перемогу на позачергових парламентських виборах, що призначені на 21 липня 2019 року.

На з'їзді було затверджено виборчий список. У першій десятці кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя":

  1. Юрій Бойко
  2. Вадим Рабінович
  3. Віктор Медведчук
  4. Наталія Королевська
  5. Сергій Льовочкін
  6. Василь Німченко
  7. Нестор Шуфрич
  8. Сергій Ларін
  9. Сергій Дунаєв
  10. Тарас Козак

Вірити в перемогу та у свої сили закликав учасників з'їзду засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Політик зазначив, що всі підстави для цього є – оскільки є сильна команда однодумців і мільйони людей, які підтримують "Опозиційну платформу - За життя".

"Ми йдемо захищати людей, тому що вони довірили це нам. І я переконаний, що ми їх захистимо. Ми дамо відповіді на всі питання, які їх хвилюють, які вони ставлять, коли ми приїжджаємо в регіони. Ми принесемо в країну мир, покращимо життя людей, відновимо стабільність, забезпечимо розвиток української економіки. Ми зробимо все те, що громадяни хочуть бачити в країні. І ми знаємо, як це зробити. Ми почали цю роботу, почали цю боротьбу. Ми досягнемо успіху, і вам не буде соромно, що ви нас відправили в бій. Ми переможемо! Перемога буде за нами! З нами мільйони!" - акцентував Юрій Бойко.

У "Опозиційної платформи - За життя" є сильна професійна команда, яка здатна досягти миру та об'єднати країну.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін в ході об'єднавчого з'їзду назвав Юрія Бойка майбутнім прем'єр-міністром.

Більше новин про: Парламентські вибори Опозиційна платформа - За життя Позачергові вибори Ради Кандидати в нардепи

Архів
Новини
КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, - НАБУ 20:15
Сенатор США поділився враженнями від зустрічі із Зеленським 20:09
"Чорнобиль": сім фільмів про велику трагедію людства 20:05
Гладковський закликає Авакова і Луценка припинити свавілля радикалів і покарати винних 19:51
Передвиборча кампанія: Кучма назвав причину критики ініціативи заборони відповідь вогню 19:45
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok