"Опозиційна платформа - За життя" назвала 1-у десятку кандидатів у нардепи на вибори Ради

У ході всеукраїнського об'єднавчого з'їзду політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", що відбувся 6 червня в Києві, була оприлюднена перша десятка з партійного списку кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Більше 1 500 делегатів, прихильників та активістів політичної сили з усіх регіонів України взяли участь в об'єднавчому з'їзді. Головним завданням з'їзд визначив перемогу на позачергових парламентських виборах, що призначені на 21 липня 2019 року.

На з'їзді було затверджено виборчий список. У першій десятці кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя":

Юрій Бойко Вадим Рабінович Віктор Медведчук Наталія Королевська Сергій Льовочкін Василь Німченко Нестор Шуфрич Сергій Ларін Сергій Дунаєв Тарас Козак

Вірити в перемогу та у свої сили закликав учасників з'їзду засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Політик зазначив, що всі підстави для цього є – оскільки є сильна команда однодумців і мільйони людей, які підтримують "Опозиційну платформу - За життя".

"Ми йдемо захищати людей, тому що вони довірили це нам. І я переконаний, що ми їх захистимо. Ми дамо відповіді на всі питання, які їх хвилюють, які вони ставлять, коли ми приїжджаємо в регіони. Ми принесемо в країну мир, покращимо життя людей, відновимо стабільність, забезпечимо розвиток української економіки. Ми зробимо все те, що громадяни хочуть бачити в країні. І ми знаємо, як це зробити. Ми почали цю роботу, почали цю боротьбу. Ми досягнемо успіху, і вам не буде соромно, що ви нас відправили в бій. Ми переможемо! Перемога буде за нами! З нами мільйони!" - акцентував Юрій Бойко.

У "Опозиційної платформи - За життя" є сильна професійна команда, яка здатна досягти миру та об'єднати країну.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін в ході об'єднавчого з'їзду назвав Юрія Бойка майбутнім прем'єр-міністром.