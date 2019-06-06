Левочкин на объединительном съезде назвал Бойко будущим премьером

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин в ходе всеукраинского объединительного съезда политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвал народного депутата Юрия Бойко будущим премьер-министром.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Левочкина.

Политик убежден, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" способна после парламентских выборов 2019 года сформировать правительство и оправдать надежды избирателей.

"Мы собрались на этот съезд, чтобы еще раз сказать Украине, что объединились ради мира. Объединились ради процветания Украины. Объединились ради того, чтобы сделать жизнь людей лучше", – сказал Левочкин.

По его словам, уже скоро Украина будет избирать новый парламент, и люди надеются, что народные депутаты, которых изберут, будут по-настоящему работать в их интересах.

"Но одновременно, выбирая парламент, Украина выберет новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это – Юрий Бойко", – добавил политик.

"Бойко знает, что нужно делать и как нужно делать. И в этом его главное преимущество перед другими кандидатами на эту должность. Он прошел нелегкую избирательную кампанию, он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идет огромная команда "Оппозиционной платформы - За жизнь". Я убежден, что мы способны сформировать правительство и сделать то, чего от будущего парламента и правительства ждут миллионы наших сограждан", – подчеркнул Левочкин.

Народный депутат выразил уверенность, что оппозиционная партия будет иметь поддержку избирателей.

"Убежден, что команда, собравшаяся в "Оппозиционной платформе - За жизнь", способна построить сильную, процветающую, современную Украину", – подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 6 июня, в Киеве начал свою работу всеукраинский объединительный съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь".