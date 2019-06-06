Левочкин на объединительном съезде назвал Бойко будущим премьером

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин в ходе всеукраинского объединительного съезда политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвал народного депутата Юрия Бойко будущим премьер-министром.\r\nОб этом говорится на официальном веб-сайте Левочкина.\r\nПолитик убежден, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" способна после парламентских выборов 2019 года сформировать правительство и оправдать надежды избирателей.\r\n"Мы собрались на этот съезд, чтобы еще раз сказать Украине, что объединились ради мира. Объединились ради процветания Украины. Объединились ради того, чтобы сделать жизнь людей лучше", – сказал Левочкин.\r\nПо его словам, уже скоро Украина будет избирать новый парламент, и люди надеются, что народные депутаты, которых изберут, будут по-настоящему работать в их интересах.\r\n"Но одновременно, выбирая парламент, Украина выберет новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это – Юрий Бойко", – добавил политик.\r\n"Бойко знает, что нужно делать и как нужно делать. И в этом его главное преимущество перед другими кандидатами на эту должность. Он прошел нелегкую избирательную кампанию, он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идет огромная команда "Оппозиционной платформы - За жизнь". Я убежден, что мы способны сформировать правительство и сделать то, чего от будущего парламента и правительства ждут миллионы наших сограждан", – подчеркнул Левочкин.\r\nНародный депутат выразил уверенность, что оппозиционная партия будет иметь поддержку избирателей.\r\n"Убежден, что команда, собравшаяся в "Оппозиционной платформе - За жизнь", способна построить сильную, процветающую, современную Украину", – подытожил он.\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня, 6 июня, в Киеве начал свою работу всеукраинский объединительный съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь".