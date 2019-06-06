4,5 тис. пігулок екстазі знайшли в дитячому велосипеді під Одесою

У той час, як президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючого обов'язки голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою, СБУ виявила контрабанду 4,5 тис. пігулок екстазі вартістю 1,3 млн гривень, які були заховані в дитячому велосипеді в Одеській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\nОперативники СБУ встановили, що громадянин однієї із зарубіжних країн, житель Одеської області намагався налагодити механізм контрабандного надходження екстазі з-за кордону для продажу.\r\n\r\nДля отримання наркотиків з-за кордону він використовував приватних перевізників.\r\n\r\nПід час перевірки на одному з пунктів пропуску державного кордону правоохоронці виявили у фігуранта кримінального провадження 4,5 тис. пігулок екстазі, які було заховано в дитячому велосипеді.\r\n\r\nПравоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\nЕкстазі. Фото: СБУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн, а у румуна на кордоні вилучили 8 кг важких наркотиків.\r\nТим часом вчені нагодували восьминогів екстазі, щоб подивитися, як це вплине на їх товариськість.