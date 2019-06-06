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06 червня 2019, четвер, 17:04 10
Силові структури 2019-06-06T18:00:03+03:00
Українські Новини
4,5 тис. пігулок екстазі знайшли в дитячому велосипеді під Одесою

4,5 тис. пігулок екстазі знайшли в дитячому велосипеді під Одесою

Велосипед, в якому було екстазі. Фото: СБУ
Велосипед, в якому було екстазі. Фото: СБУ

У той час, як президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючого обов'язки голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою, СБУ виявила контрабанду 4,5 тис. пігулок екстазі вартістю 1,3 млн гривень, які були заховані в дитячому велосипеді в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники СБУ встановили, що громадянин однієї із зарубіжних країн, житель Одеської області намагався налагодити механізм контрабандного надходження екстазі з-за кордону для продажу.

Для отримання наркотиків з-за кордону він використовував приватних перевізників.

Під час перевірки на одному з пунктів пропуску державного кордону правоохоронці виявили у фігуранта кримінального провадження 4,5 тис. пігулок екстазі, які було заховано в дитячому велосипеді.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу.

Екстазі. Фото: СБУЕкстазі. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, у Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн, а у румуна на кордоні вилучили 8 кг важких наркотиків.

Тим часом вчені нагодували восьминогів екстазі, щоб подивитися, як це вплине на їх товариськість.

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