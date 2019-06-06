Острів під Києвом вартістю майже півмільярда гривень повернули в держвласність

Прокуратура в суді домоглася повернення у державну власність острова на річці Козинка в Обухівському районі Київської області вартістю 433 млн гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні прокуратури Київської області, передають Українські Новини.\r\nВстановлено, що у 2008 році Обухівська районна державна адміністрація передала в приватну власність 16 громадянам для ведення господарства земельні ділянки загальною площею 32 га з числа земель острова на річці Козинка і водної поверхні.\r\nЗгідно з законом, землі водного фонду належать до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність.\r\nПрокуратура подала до Обухівського районного суду позов про визнання недійсними розпорядження адміністрації та державних актів на право власності.\r\nСуд погодився з позицією прокуратури та задовольнив позов на користь держави.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, визначені пляжі столиці, на яких можна буде відпочити і провести час киянам і гостям столиці.\r\nТим часом з центру Запоріжжя на острів Хортиця почнуть курсувати тролейбуси.