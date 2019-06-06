Острів під Києвом вартістю майже півмільярда гривень повернули в держвласність

Прокуратура в суді домоглася повернення у державну власність острова на річці Козинка в Обухівському районі Київської області вартістю 433 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Київської області, передають Українські Новини.

Встановлено, що у 2008 році Обухівська районна державна адміністрація передала в приватну власність 16 громадянам для ведення господарства земельні ділянки загальною площею 32 га з числа земель острова на річці Козинка і водної поверхні.

Згідно з законом, землі водного фонду належать до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність.

Прокуратура подала до Обухівського районного суду позов про визнання недійсними розпорядження адміністрації та державних актів на право власності.

Суд погодився з позицією прокуратури та задовольнив позов на користь держави.

Як повідомляли Українські Новини, визначені пляжі столиці, на яких можна буде відпочити і провести час киянам і гостям столиці.

Тим часом з центру Запоріжжя на острів Хортиця почнуть курсувати тролейбуси.