Бегом на пляж: где в Киеве можно будет купаться летом

Определены пляжи столицы, на которых можно будет отдохнуть и провести время киевлянам и гостям столицы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Список состоит из рекомендуемых пляжей для отдыха и купания. Также, пресс-служба настойчиво просит киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены для этого, т.к. другие территории стихийные, и по разным причинам не могут использоваться как пляжи или зоны отдыха.

Рекомендованные для купания пляжи Киева:

Чорторой - р. Днепр, возле парка "Муромец";

Вербный - озеро Вербное, ул. Приозерная;

Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);

Венеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский - пролив Венецианский, остров Венецианский;

Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;

Передмостная Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;

Тельбин - озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;

Центральный - р. Днепр, остров Труханов;

Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2016 "Плесо" временно запретило купание на 5 пляжах в Киеве. Ранее в 2017 в Киеве открыли 11 пляжей: полный перечень.