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18 мая 2019, суббота, 13:30 298
Общество 2019-05-18T13:30:18+03:00
Українські Новини
Бегом на пляж: где в Киеве можно будет купаться летом

Бегом на пляж: где в Киеве можно будет купаться летом

Определены пляжи столицы, на которых можно будет отдохнуть и провести время киевлянам и гостям столицы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Список состоит из рекомендуемых пляжей для отдыха и купания. Также, пресс-служба настойчиво просит киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены для этого, т.к. другие территории стихийные, и по разным причинам не могут использоваться как пляжи или зоны отдыха.

Рекомендованные для купания пляжи Киева:

  • Чорторой - р. Днепр, возле парка "Муромец";
  • Вербный - озеро Вербное, ул. Приозерная;
  • Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);
  • Венеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий;
  • Детский - пролив Венецианский, остров Венецианский;
  • Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;
  • Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;
  • Передмостная Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;
  • Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;
  • Тельбин - озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;
  • Центральный - р. Днепр, остров Труханов;
  • Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
  • Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
  • Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2016 "Плесо" временно запретило купание на 5 пляжах в Киеве. Ранее в 2017 в Киеве открыли 11 пляжей: полный перечень.

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