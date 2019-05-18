Бегом на пляж: где в Киеве можно будет купаться летом

Определены пляжи столицы, на которых можно будет отдохнуть и провести время киевлянам и гостям столицы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.\r\nСписок состоит из рекомендуемых пляжей для отдыха и купания. Также, пресс-служба настойчиво просит киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены для этого, т.к. другие территории стихийные, и по разным причинам не могут использоваться как пляжи или зоны отдыха.\r\nРекомендованные для купания пляжи Киева:\r\n\r\nЧорторой - р. Днепр, возле парка "Муромец";\r\nВербный - озеро Вербное, ул. Приозерная;\r\nПуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);\r\nВенеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий;\r\nДетский - пролив Венецианский, остров Венецианский;\r\nЗолотой - р. Днепр, остров Венецианский;\r\nМолодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;\r\nПередмостная Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;\r\nРадуга - озеро Радуга, ул. Радужная;\r\nТельбин - озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;\r\nЦентральный - р. Днепр, остров Труханов;\r\nРадуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;\r\nГалерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;\r\nТроещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в августе 2016 "Плесо" временно запретило купание на 5 пляжах в Киеве. Ранее в 2017 в Киеве открыли 11 пляжей: полный перечень.