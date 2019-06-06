КС визнав неконституційним введення е-декларування для активістів

Конституційний Суд визнав неконституційним запровадження електронного декларування для громадських активістів.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в суді.\r\nВін повідомив, що в четвер, 6 червня, Велика палата винесла рішення КС у справі щодо відповідності Конституції окремих положень законів "Про запобігання корупції" та "Про внесення змін у деякі закони України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб".\r\nВключення антикорупційних активістів у список осіб, які подають е-декларації, визнано неконституційним.\r\nРішення КС є остаточним і оскарженню не підлягає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після критики єврокомісара Петро Порошенко закликав Раду скасувати е-декларування для активістів.\r\nТакож посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів-антикорупціонерів.